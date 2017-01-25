Английские ученые установили связь между проверкой электронной почты и болезнями. Согласно их выводам, слишком частая проверка почтового ящика и соцсетей может серьезно отразиться на состоянии здоровья пользователей.
По мнению ученых, сами по себе социальные сети и электронная почта не вредны. Однако люди часто начинают нервничать, опасаясь пропустить важное для них сообщение. В свою очередь, это может повлечь серьезные недуги.
Например, особенно переживающим по поводу письма или сообщения могут угрожать гипертония, проблемы с сердцем и сосудами, а также нарушение обмена веществ.
Исходя из этого, эксперты рекомендуют пореже заглядывать в почту, а в идеале - на несколько часов после завершения рабочего дня отключать все мессенджеры. Это даст возможность прийти в равновесие и сохранить хорошее самочувствие.
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