Ученые нашли планету с водой в 39 световых годах от Земли Британские ученые из Килского университета обнаружили планету, где есть вода. Находится она в 39 световых годах от Земли. По предположению исследователей, внутри космического тела есть жизнь, по крайней мере, в первородном состоянии.

Открыли загадочный объект недавно, а потому он еще …