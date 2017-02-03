Сон помогает людям забыть ненужную информацию. К такому выводу пришли ученые из Висконсинского университета и университета Джона Хопкинса в процессе своих исследований.
Эксперименты осуществлялись на лабораторных грызунах. По словам специалистов, при погружении в состояние сна синапсы (места передачи нервного импульса) в мозгу испытуемых были на 18% меньше, по сравнению с бодрствующими.
При этом в головном мозгу животных были выявлены протеины Homer1A, оказывающие влияние на поведение и память. Сон стирал у мышей пугающие воспоминания, из-за которых их поведение было скованным.
Кстати, некоторое время назад ученые установили, что привычка отсыпаться по выходным наносит вред здоровью.
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