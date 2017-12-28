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«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Ученые нашли в Тихом океане новый вид гигантских осьминогов

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28 декабря 2017, 09:58
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Ученые обнаружили в лесах Амазонии самых первых гибридных птиц на Земле

Специалисты Университета Торонто в ходе недавней экспедиции обнаружили в лесах Амазонии первую разновидность гибридных птиц. Как рассказывают канадские исследователи, они открыли вид желтошапочных пипров случайно.
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Самара заняла последнее место рейтинга «умных» мегаполисов России

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Американские ученые назвали простой способ продления человеческой жизни

Специалисты Массачусетского технологического института установили, что уменьшение уровня загрязнения воздуха повлечет заметный рост продолжительности человеческой жизни. Об этом рассказывает EurekAlert!.
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26 декабря 2017, 02:24
Ученые узнали, какой возраст лучше всего подходит для обучения

Ученые узнали, какой возраст лучше всего подходит для обучения

Подростки гораздо эффективнее усваивают информацию, чем дети и взрослые. Такое умозаключение сделали специалисты из Нидерландов, проанализировавшие активность анатомической структуры головного мозга людей. Об этом рассказывается на страницах Nature Communications.
В исследовании были задействованы 232 абсолютно здоровых человека от 8 до 

26 декабря 2017, 10:29
Канадские ученые выяснили, мешает ли брак получать удовольствие от жизни

Канадские ученые выяснили, мешает ли брак получать удовольствие от жизни

Канадские специалисты в ходе исследования установили, что люди в браке или просто являющиеся сожителями чаще более удовлетворены жизнью, чем одинокие. Об этом рассказывается на страницах издания Journal of Happiness Studies.
В процессе своей работы ученые проанализировали две базы данных, содержащих 

26 декабря 2017, 09:42
Ученые назвали основной ключ к счастью

Ученые назвали основной ключ к счастью

Специалисты из University of Zurich провели необычное исследование,  в ходе которого нашли научное подтверждение того, что щедрость является основным ключом к счастью для каждого человека.
В процессе опытов пятидесяти испытуемым посулили разные денежные суммы, которые им предоставят совсем скоро. При 

6 декабря 2017, 05:34
Счастье научились прогнозировать при помощи смарт-часов

Счастье научились прогнозировать при помощи смарт-часов

Американские специалисты утверждают, что разработали способ с точностью до 94% прогнозировать счастье. Для этого им нужны сведения со смарт-часов.
Как поясняется, для воплощения идеи ученые использовали «умные» часы Pebble, подключенные к Android. На гаджетах с этой операционной системой есть приложение 

23 ноября 2017, 01:03
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Исследование: Здоровый сон является важнейшим показателем счастья

Как показали исследования английских специалистов, здоровый сон считается главным показателем счастья. Ряд экспериментов провели в Оксфордской школе экономики. Ученые отмечают: именно сон оказался важнейшим критерием счастья, опередив в списке таких показателей секс и деньги.
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Погода на счастье: как влюбленные используют сызранских метеорологов

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27 июля 2017, 08:05
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