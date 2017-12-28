Человек с более высоким уровнем дохода чаще подвержен позитивным эмоциям от мыслей о себе, а необеспеченные люди испытывают счастье от общения с окружающими. Такое умозаключение сделали специалисты в Калифорнийском университете в процессе недавнего исследования.
Ученые задействовали в экспериментах 1519 человек. В расчет принимался и размер дохода, и то, насколько сильно тот или иной участник испытывает эмоции, а также в чем именно проявляется счастье.
Более обеспеченные респонденты в числе положительных эмоций упоминали гордость и удовлетворение самим собой. А вот бедные на первое место ставили любовь и сострадание. Проанализировав итоги исследования, специалисты сделали вывод, что материальные ценности вовсе не являются гарантом счастья, но влияют на то, в какой именно форме оно проявляется.
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