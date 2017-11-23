Специалисты из Сан-Диего узнали, как распознать слишком конфликтного человека по внешним факторам. Речь идет о всем известной разновидности людей, которые не могут держать под контролем собственные эмоции. Они отличаются нетерпимостью к окружающим, и по любому поводу предъявляют окружающим претензии. Такие люди часто хамят, действуют на нервы и всячески проявляют признаки конфликтного поведения.
Ученые в ходе своей работы определили, как выявить таких людей уже на предварительной стадии беседы. Прежде всего, рекомендуют обращать пристальное внимание на эмоции участников диалога. Скандальный человек часто действует по принципу «все или ничего». Окружающие для него могут быть либо «хорошими», либо «плохими».
Такой человек постоянно винит других в существующих у него проблемах и не допускает мысли о собственной вине. Агрессивный стиль общения такие люди объясняют стрессом либо переутомлением, поясняют ученые.
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