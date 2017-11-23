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Напомним, слияние 

18 июля 2017, 05:48
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18 июля 2017, 09:07
Волжские казаки больше не будут

Волжские казаки больше не будут "дурачить" жителей Дурасово

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Полиция Самары выясняет обстоятельства инцидента, в результате которого пострадал 34-летний мужчина. Его привезли в больницу с ножевым ранением. О пациенте с «криминальной» травмой медики сразу сообщили в правоохранительные органы.

В дом, 

10 августа 2016, 05:56
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