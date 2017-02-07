Сон требуется людям не только для отдыха, но и для систематизирования информации, полученной в течение дня. Так утверждают ученые из шведского университета в Уппсале.
Исследователи выяснили, что в процессе ночного отдыха мозг человека сжимает все полученные данные для последующего хранения, как это делается на компьютере при архивации файлов. Сама степень сжатия зависит от ценности сведений.
Именно так головной мозг осуществляет разделение данных на информацию, которая может в будущем пригодиться, и гораздо менее существенную. Важные сведения подвергаются сдержанной архивации, и их легко воспроизвести, по крайней мере, в ближайшее время. Ненужная информация подвергается сильному сжатию, и для ее воспроизведения потребуется хорошо напрячь память, заключают специалисты.
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