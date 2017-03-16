Ученые из Университета Вайкато в Новой Зеландии узнали, о чем думают младенцы в процессе сновидений. Как выяснилось, в это время малыши продолжают изучать окружающий их мир на основе сведений, полученных в непродолжительные периоды бодрствования.
Фонд Марсдена представил ученым грант в $300 000, который был потрачен на исследование роли сна. В экспериментах задействовали младенцев в возрасте полутора лет. Исследователи играли с ними, периодически демонстрируя разные эмоции, а также фотографии.
В итоге выяснилось, что хорошо выспавшиеся дети лучше различают лица, чем уставшие. Сонные дети также быстрее забывали полученную ими информацию.
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