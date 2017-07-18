Английские и индийские исследователи установили, что на технику поцелуев влияют социальные стереотипы и особенности мозговой деятельности человека. О необычном исследовании рассказывается на страницах издания Nature.
В частности, поясняют авторы публикации, наклон головы при поцелуе зависит от того, какой рукой человек пишет. Правши преимущественно целуются, поворачивая голову вправо, а левши — влево. Но это относится лишь к инициатору поцелуя, ведь вторая сторона просто подстраивается под возлюбленного. Оказывается, весь секрет кроется в особенности строения полушарий головного мозга.
Если вести речь о социальных стереотипах, то европейцы порой копируют проявления чувств из фильмов. А вот, например, в Бангладеш поцелуи не демонстрируются в кинокартинах или на публике. Остается отметить, что в исследованиях приняли участие несколько десятков супружеских пар.
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