11
26
16
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 июля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d88888b.   d8b  888b     d888         d8888  8888888  8888888888P  888    d8P  
 d88P" "Y88b  Y8P  8888b   d8888        d88888    888          d88P   888   d8P   
 888     888       88888b.d88888       d88P888    888         d88P    888  d8P    
 888     888  888  888Y88888P888      d88P 888    888        d88P     888d88K     
 888     888  888  888 Y888P 888     d88P  888    888       d88P      8888888b    
 888 Y8b 888  888  888  Y8P  888    d88P   888    888      d88P       888  Y88b   
 Y88b.Y8b88P  888  888   "   888   d8888888888    888     d88P        888   Y88b  
  "Y888888"   888  888       888  d88P     888  8888888  d8888888888  888    Y88b 
        Y8b
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Обнаружен способ распознать ложь любого человека

Обнаружен способ распознать ложь любого человека

Специализированное издание Psychology, Crime & Law обнародовало итоги исследования группы ученых о том, что особый способ опроса может выявить обман, независимо от происхождения и прочих особенностей людей. Работа продолжалась не один год.
По словам ученых, представители разных народностей лгут по-разному. 

18 июля 2017, 08:40
Ученые определили идеальное время для завтрака

Ученые определили идеальное время для завтрака

Международная группа ученых провела ряд экспериментов и установила, что идеальное время для утреннего приема пищи. Как выяснилось, завтракать следует в течение часа после пробуждения.
Нередко люди не завтракают утром, объясняя это либо отсутствием аппетита либо недостатком времени. Между тем, первый 

17 июля 2017, 02:15
Мелодия из ниоткуда: Ученые создали управляемый мозгом музыкальный инструмент

Мелодия из ниоткуда: Ученые создали управляемый мозгом музыкальный инструмент

Специалисты Вашингтонского университета создали принципиально новый и весьма необычный музыкальный инструмент. На нем можно играть посредством силы мысли.
Как поясняют разработчики, устройство имеет нейрокомпьютерный интерфейс. Новинка может распознавать сигналы мозга, в дальнейшем преобразовывая их в ноты.
К серии экспериментов были 

17 июля 2017, 10:07
Смартфоны помогли ученым назвать самые ленивые и активные страны

Смартфоны помогли ученым назвать самые ленивые и активные страны

Американские ученые из Стэнфордского университета проанализировали данные со смартфонов, оснащенных акселерометрами, 717 тысяч жителей 111 стран. Целью исследования было определить, какое расстояние люди преодолевают пешком в течение дня. Как выяснилось, наиболее ленивыми являются индонезийцы, которые за день делают лишь 3513 

14 июля 2017, 06:16
Исследование: Женщины изменяют немногим реже мужчин

Исследование: Женщины изменяют немногим реже мужчин

Ученые опровергли утверждение, что представители сильной половины человечества изменяют гораздо чаще женщин. По словам авторов недавнего исследования, у дам неверность может быть заложена природой.
Как говорят эксперты, женщины изменяют немногим реже мужчин, причем причины тут могут быть разными. Исследования специалистов 

14 июля 2017, 05:37
Ученые впервые записали в ДНК бактерии мультфильм

Ученые впервые записали в ДНК бактерии мультфильм

Ученые впервые в истории смогли записать в ДНК бактерии небольшой анимационный фильм, а далее с помощью секвенирования генома восстановили его с 90-процентной точностью. Так специалисты продемонстрировали, что в ДНК можно хранить не только генетическую, но и любую другую информацию.
О 

14 июля 2017, 12:11
Ученые: умственные способности человека напрямую зависят от качества воды

Ученые: умственные способности человека напрямую зависят от качества воды

Высокое качество потребляемой питьевой воды является залогом хорошей работы мозга на протяжении долгих лет. Такой вывод сделали ученые из Соединенных Штатов по итогам продолжительных исследований.
По мнению ученых, существует прямая зависимость между качеством питьевой воды и интеллектуальными способностями. Дело в 

27 января 2017, 12:40
Ученые: Люди с возрастом лучше запоминают лица

Ученые: Люди с возрастом лучше запоминают лица

Человек лучше запоминает лица с возрастом вследствие развития особого отдела головного мозга. Такое открытие сделали американские ученые из Стэнфордского университета.
Как поясняют ученые, проведенное ими масштабное исследование продемонстрировало, что с годами у людей совершенствуются участки мозга, отвечающие за распознавание определенных 

9 января 2017, 10:26
Ученые: головной мозг женщины после родов меняет свою структуру

Ученые: головной мозг женщины после родов меняет свою структуру

Испанские ученые определили, что беременность оказывает долгосрочный эффект на мозг женщины, изменяя его структуру и способствуя лучшей заботе о ребенке. В результате исследования при помощи МРТ 45 женщин, 25 из которые были беременны, ученые из Барселоны установили, что в такой 

20 декабря 2016, 11:43
Ученые рассказали, почему употребление молока полезно для мозга

Ученые рассказали, почему употребление молока полезно для мозга

Ученые выяснили, что молоко очень полезно для работы мозга. Как показали исследования с участием 60 добровольцев пожилого возраста, регулярное употребление этого продукта может в разы снизить риск появления возрастных болезней, потому что от молока в мозге начинает вырабатываться натуральный антиоксидант 

1 декабря 2016, 12:46
Ученые: Поцелуи полезны для иммунитета человека

Ученые: Поцелуи полезны для иммунитета человека

Французские ученые провели исследование о влиянии поцелуев на иммунитет человека. По его результатам были обнаружены не изученные ранее позитивные эффекты поцелуев.
Ученым удалось выяснить, что поцелуи очень положительно влияют на организм, и, в частности, на иммунитет. Это происходит благодаря обмену 

13 июня 2016, 05:22
Мадонну высмеяли в Интернете за поцелуй с молодым рэпером на сцене

Мадонну высмеяли в Интернете за поцелуй с молодым рэпером на сцене

Американская поп-дива и героиня многочисленных скандальных выходок вновь удивила поклонников и тех, кто недолюбливает певицу. В Сети набирает популярность видео - фрагмент выступления Мадонны на престижном музыкальном фестивале Coachella. В конце композиции, которую Мэдж исполнила вместе с канадским рэпером Дрейком, 
14 апреля 2015, 11:47
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна