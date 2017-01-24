Норвежские ученые провели исследование на тему отношения мужчин и женщин к сексу на одну ночь. В итоге оказалось, что среди женщин гораздо больше готовых к таким отношениям, чем среди представителей сильного пола.
В процессе экспериментов добровольцам предложили однозначно ответить на ряд поставленных вопросов. Порядка 80% женщин признались авторам исследований, что были бы не против такого сексуального опыта. А вот среди мужчин положительно ответили на соответствующие вопросы гораздо меньшее число участников – только 43%.
При этом выяснилось, что женщины совершенно не склонны в дальнейшем раскаиваться в подобном опыте. О сожалении высказались лишь 30% дам, а также 20% мужчин. Ученые намерены продолжить исследования в данном направлении, надеясь выявить на этом пути еще немало любопытных закономерностей.
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