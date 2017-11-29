Уфолог под ником Streetcap1 разместил в интернете снимки лунной поверхности. На одном из них исследователь рассмотрел гигантскую постройку, напоминающую, по его мнению, здание. По поводу происхождения этого строения ученые сейчас ведут дискуссию.
Как говорит специалист, загадочный объект отличают прямые углы и четкие очертания. Косвенно данное обстоятельство может свидетельствовать об искусственном происхождении таинственного дома. Иными словами, его могли соорудить представители внеземной цивилизации.
В интернете уже появился ряд самых разнообразных версий относительно возникновения объекта на Луне. При этом представители космического агентства Соединенных Штатов NASA от комментариев пока воздерживаются.
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Ученые узнали, что на землетрясения влияет деятельность людей
В ряде регионов США землетрясения в последнее время участились. Заокеанские ученые связывают это, в частности, с человеческой деятельностью. Главным образом эксперты указывают на нефтяную и горно-перерабатывающую промышленность, а также такой фактор, как скопление сточных вод. Итоги научной работы опубликованы западными …
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29 ноября 2017, 04:13
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Ученые создали имплант, управляющий настроением человека
Новейший нейроимплант может корректировать настроение людей, избавлять от депрессии либо появившихся после различных травм симптомов без применения иных методов. Как рассказывают зарубежные агентства, создание мозговых имплантов велось учеными по инициативе американского оборонного ведомства.
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29 ноября 2017, 11:06
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Ученые раскрыли главную тайну древнейшей цивилизации на Земле
Ученые установили, как представителям Индской цивилизации удавалось жить и эффективно развиваться, располагаясь вдалеке от больших рек. Серию исследований провел интернациональный коллектив специалистов из Англии, Индии и Дании и поделился результатами своей работы на страницах издания Nature Communications.
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29 ноября 2017, 09:04
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Уфологи увидели НЛО на фоне солнечного затмения
В распоряжении уфологов оказались загадочные фотографии НЛО. Они были сделаны в Онтарио в процессе солнечного затмения.
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28 ноября 2017, 05:07
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Психологи нашли связь между температурой воздуха и характером человека
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28 ноября 2017, 03:15
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Российский уфолог обнаружил НЛО на американских фотографиях с Луны
Специалист-уфолог из Российской Федерации рассмотрел неопознанный летательный аппарат на лунных снимках своих американских коллег. Уральский ученый проанализировал ряд фотографий, которые сделали заокеанские исследователи в процессе космической экспедиции в 1969 году.
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27 ноября 2017, 11:20
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Над рекой Миссури в США был замечен светящийся НЛО с длинными лучами
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24 ноября 2017, 04:08
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ВВС Дании рассекретили данные о 15 тысячах случаев встречи с НЛО
В Дании исследователи заявили о 15 000 эпизодов, в той или иной мере подтверждающих визиты инопланетян. Вся информация о возможном изучении нашей планеты представителями иных цивилизаций содержится в особой базе военно-воздушных сил этой страны.
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24 ноября 2017, 12:32
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Карту «вторжений НЛО в Россию» составили уфологи
В интернете опубликована карта, где зафиксированы места «вторжений НЛО» на нашу планету. Проектом UFO Stalker занимаются специалисты, не сомневающиеся в существовании представителей инопланетного разума.
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23 ноября 2017, 12:00
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На фотографии NASA с Луны увидели человека без скафандра
Ученые-уфологи в процессе анализа большого массива снимков из космоса обнаружили весьма любопытное изображение. На фотографии, сделанной американскими исследователями в процессе посещения Луны в 1972 году, явно различим передвигающийся по поверхности ночного светила человек без скафандра.
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23 ноября 2017, 09:48
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Астронавт МКС снял шарообразный НЛО
Итальянский исследователь космоса Паоло Несполи смог с Международной космической станции сделать снимки необычного объекта, который можно принять за шарообразный НЛО. Эти изображения уже спровоцировали волну дискуссий, и не только в научной среде.
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22 ноября 2017, 03:18
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Жители в Лонг-Айленде в Соединенных Штатах наблюдали полет НЛО в фиолетовом свете
В американском Лонг-Айленде многочисленные наблюдатели увидели фиолетовые неопознанные космические объекты. Как рассказывают зарубежные агентства, никакой земной источник не мог бы создать такой эффект, так что вывод об НЛО напрашивался сам собой.
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20 ноября 2017, 10:07
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На спутнике Нептуна уфологи рассмотрели останки динозавра
Зарубежные уфологии уверены, что нашли останки существа, очень похожего на динозавра, на спутнике Нептуна Тритоне. Открытие они сделали в процессе анализа фотографий NASA.
На детальном изображении северного полушария различим таинственный объект, по очертаниям очень схожий с динозавром. По крайней мере, …
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13 ноября 2017, 03:40
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На лунной орбите появится надувная жилая станция
На орбите Луны появится уникальная конструкция, в которой смогут разместиться сразу 6 исследователей космоса. Особенностью изобретения является способность изменять размеры в несколько раз. К ночному светилу жилой модуль отправится на космическом аппарате Vulcan 562.
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19 октября 2017, 12:15
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Японцы обнаружили 50-километровую пещеру для создания лунной колонии
Японские исследователи заявили об открытии огромной пустующей области под одним из кратеров на Луне. В перспективе ее вполне можно будет использовать для создания первой колонии, говорят ученые.
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18 октября 2017, 12:19