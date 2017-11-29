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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 ноября 2017г 
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Астронавт МКС снял шарообразный НЛО

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Исследователи-уфологи занялись изучением необычных кадров. Как они утверждали, горожане 

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Как поясняют специалисты, пещера располагается под кратером Мариус. Ее длина, по предварительным оценкам, 

18 октября 2017, 12:19
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