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«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

В США нашли подземную базу инопланетян для опытов над людьми и животными

В США нашли подземную базу инопланетян для опытов над людьми и животными

Американские агентства распространили информацию о подземной базе представителей иных цивилизаций, которая якобы располагается в Нью-Мексико. Как утверждается, на ней инопланетяне проводят эксперименты над людьми и животными.
Местные жители на протяжении долгого времени ведут дискуссии о гуманоидах, которые нередко посещают нашу 

25 декабря 2017, 01:48
Фермер из Айдахо снял наблюдавшее за животными сигароподобное НЛО

Фермер из Айдахо снял наблюдавшее за животными сигароподобное НЛО

Американский фермер из Айдахо разместил в интернете снимки сигарообразного НЛО, пролетевшего над загоном с домашним скотом. Мужчина собирается передать все материалы экспертам для дальнейших исследований.
Как рассказывают зарубежные СМИ, стада этого животновода располагаются в дальнем уголке его владений. Объезжая окрестности, 

22 декабря 2017, 01:40
Уфолог обнаружил гуляющего по Луне пришельца

Уфолог обнаружил гуляющего по Луне пришельца

Уфологи из разных стран не устают представлять свидетельства существования гуманоидов. На сей раз специалист рассмотрел представителя инопланетного разума на лунной поверхности.
Известный исследователь Скотт Уорринг опубликовал в Сети кадры, на которых, как он считает, на ночном светиле различим инопланетянин. Как 

18 декабря 2017, 02:05
Жителей Санкт-Петербурга шокировали три гигантских НЛО в небе над городом

Жителей Санкт-Петербурга шокировали три гигантских НЛО в небе над городом

Жители Санкт-Петербурга на этой неделе рассмотрели в ночном небе сразу несколько НЛО. Как информируют отечественные агентства со ссылкой на очевидцев, объекты напоминали метеоры.
В соцсетях тут же появились сообщения о том, что в Северной столице наблюдается нашествие гуманоидов. Впрочем, многие 

15 декабря 2017, 12:12
Уфологи на Луне обнаружили живого пришельца с рюкзаком

Уфологи на Луне обнаружили живого пришельца с рюкзаком

Специалисты-уфологи рассмотрели представителя иной цивилизации с рюкзаком за спиной на Луне. Как утверждается, на изображении, полученном космическим кораблем КНР, можно различить похожую на инопланетянина фигуру. По мнению ряда уфологов, на спутнике Земли уже много лет существуют базы НЛО. Сейчас пользователи 

13 декабря 2017, 12:09
Туристы сняли НЛО над Корейским полуостровом

Туристы сняли НЛО над Корейским полуостровом

Туристы на южнокорейском пляже зафиксировали на свои мобильные устройства неопознанный летающий объект. НЛО двигалось на большой скорости и вскоре после появления исчезло из поля зрения.
Как сообщается, дискообразная конструкция летела на фоне облаков. В носовой части объект имел сложную конфигурацию, 

11 декабря 2017, 10:29
Уфологи рассмотрели тайный знак о грядущем апокалипсисе на фото NASA

Уфологи рассмотрели тайный знак о грядущем апокалипсисе на фото NASA

Специалисты американского космического агентства NASA разместили в интернете новую фотографию туманности Карина с появившимся пылевым столбом. В свою очередь уфологи при анализе снимка, полученного телескопом «Хаббл», усмотрели на изображении намек на будущий апокалипсис.
Это фото ученые сопроводили надписью «Картина дня». 

8 декабря 2017, 12:56
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