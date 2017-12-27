Специалисты-уфологи полагают, что таинственный диск с генетическим кодом, найденный в Колумбии, могли прислать представители других миров. Артефакт инопланетян, по оценкам археологов, имеет возраст 6 тысяч лет и представляет собой металлический круг с гравировкой из всевозможных символов.
Загадочный предмет ученые нашли много лет назад, при этом до наших дней он остается для специалистов загадкой. Сделан диск из весьма прочного лиддита. На нем хорошо различимы тиснения из разных образов. Как утверждают исследователи, это генетический код человека, зашифрованный в изображениях и демонстрирующий все этапы внутриутробного развития.
Даже при нынешнем развитии науки сделать такой диск из лиддита нельзя. Это прочный как гранит, но одновременно весьма деликатный металл, который крошится от контакта с определенными предметами. Изображение на круге больше напоминает штамповку, нежели ручную работу.
Как считают специалисты, диск однозначно не является подделкой, и, скорее всего, попал на нашу планету из Космоса. Ученые надеются в перспективе раскрыть зашифрованные генетические секреты.
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