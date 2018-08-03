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NASA планирует создать окололунную орбитальную станцию
NASA в скором времени приступит к реализации масштабного космического проекта. В следующем году агентство планирует начать строительство первой окололунной орбитальной станции. В будущем она должна облегчить высадку космонавтов на спутник Земли.
Строительство станции начнется с монтажа энергоблока. Следующим этапом …
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23 апреля 2018, 09:43
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Китай хочет вырастить картошку на Луне
Китайские ученые вознамерились вырастить на Луне картофель. Эксперимент должен стать частью программы «Лунная микробиосфера», которая является частью миссии зонда «Чанъэ-4». Вместе с картофелем на спутник нашей планеты отправятся ростки резуховидки. Всего в рамках программы запланировано 200 различных небольших миссий.
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12 апреля 2018, 07:40
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К 2020 году могут начаться туристические полеты к Луне
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22 марта 2018, 04:58
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Над Самарой взойдет «Кровавая луна»
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26 января 2018, 03:55
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Уфологи: Инопланетяне прислали на Землю диск с генетическим кодом
Специалисты-уфологи полагают, что таинственный диск с генетическим кодом, найденный в Колумбии, могли прислать представители других миров. Артефакт инопланетян, по оценкам археологов, имеет возраст 6 тысяч лет и представляет собой металлический круг с гравировкой из всевозможных символов.
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27 декабря 2017, 12:27
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Уфолог обнаружил гуляющего по Луне пришельца
Уфологи из разных стран не устают представлять свидетельства существования гуманоидов. На сей раз специалист рассмотрел представителя инопланетного разума на лунной поверхности.
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18 декабря 2017, 02:05
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Уфологи на Луне обнаружили живого пришельца с рюкзаком
Специалисты-уфологи рассмотрели представителя иной цивилизации с рюкзаком за спиной на Луне. Как утверждается, на изображении, полученном космическим кораблем КНР, можно различить похожую на инопланетянина фигуру. По мнению ряда уфологов, на спутнике Земли уже много лет существуют базы НЛО. Сейчас пользователи …
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13 декабря 2017, 12:09
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Туристы сняли НЛО над Корейским полуостровом
Туристы на южнокорейском пляже зафиксировали на свои мобильные устройства неопознанный летающий объект. НЛО двигалось на большой скорости и вскоре после появления исчезло из поля зрения.
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11 декабря 2017, 10:29