Уфологи рассказали об обнаружении пушечного ядра на Марсе. Как они считают, это говорит о войне, прошедшей много лет назад на Красной планете.
По словам известного специалиста Скотта Уорринга, найденный круглый предмет не мог получить такие правильные очертания самостоятельно. Это «на 100% доказывает» существование и крах древней цивилизации именно в процессе военного конфликта. Исследователь допустил, что такие снаряды применялись для уничтожения атмосферы, рассказывают западные информагентства.
Снимок с загадочным ядром прислал ученым марсианский ровер Curiosity, а затем его обнародовало американское космическое агентство. На изображении цвет «снаряда» слегка подкорректировали, чтобы он выделялся на марсианском ландшафте. По габаритам он аналогичен футбольному мячу.
Этот предмет, по версии Уорринга, лежит на останках разрушенных горных пород. Это все, что осталось от прежней цивилизации, говорит исследователь. При этом представители официальной науки с иронией отнеслись к словам специалиста.
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