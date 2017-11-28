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«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 ноября 2017г 
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На детальном изображении северного полушария различим таинственный объект, по очертаниям очень схожий с динозавром. По крайней мере, 
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10 ноября 2017, 10:54
Во время солнечного затмения в Соединенных Штатах животные сошли с ума

Во время солнечного затмения в Соединенных Штатах животные сошли с ума

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Тайное послание: В Эссексе перед затмением Солнца на поле появились загадочные круги

Тайное послание: В Эссексе перед затмением Солнца на поле появились загадочные круги

На поле английского графства Эссекс перед большим солнечным затмением появился огромный загадочный рисунок, предположительно сделанный инопланетянами. Первым его обнаружил мужчина, который выгуливал своего пса.
Многие пользователи интернета убеждены, что послание приурочено именно к редкому природному явлению, так как появилось за 

23 августа 2017, 05:18
Сайт NASA рухнул во время трансляции «великого» солнечного затмения

Сайт NASA рухнул во время трансляции «великого» солнечного затмения

21 августа прошло солнечное затмение. Возможность наблюдать необычное зрелище получили преимущественно жители Соединенных Штатов.
В других регионах земного шара можно было приобщиться к прямой трансляции на сайте американского космического агентства NASA. Как сообщается, по причине большого числа пользователей интернет-портал рухнул.

22 августа 2017, 12:29
Россияне пропустят самое долгое в истории солнечное затмение

Россияне пропустят самое долгое в истории солнечное затмение

Сотрудники Национальной солнечной обсерватории выступили с заявлением, что 21 августа 2017 года произойдет самое крупное солнечное затмение в истории, сообщают “Известия”.

Отмечается, что именно в этот день Луна заслонит Солнце на полтора часа, а корона светила, по сравнению с предыдущими затмениями, 

31 июля 2017, 02:01
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