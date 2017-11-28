В распоряжении уфологов оказались загадочные фотографии НЛО. Они были сделаны в Онтарио в процессе солнечного затмения.
На снимках можно рассмотреть изображение, которое приняли за неопознанный летающий объект. Автор, являющийся профессиональным фотографом, при этом пояснил, что объект стал хорошо различим лишь после использования разных фильтров в процессе обработки.
Уфологи различными способами проанализировали полученные фотографии. По их словам, НЛО схож по форме с мячом для регби. Сам предполагаемый аппарат вышел весьма темным, ведь он, возможно, в этот момент располагался на небольшом расстоянии от небесного светила.
По мнению экспертов, это не может быть изображением международной космической станции, ведь МКС в таких случаях получается менее отчетливо.
|
Российский уфолог обнаружил НЛО на американских фотографиях с Луны
Специалист-уфолог из Российской Федерации рассмотрел неопознанный летательный аппарат на лунных снимках своих американских коллег. Уральский ученый проанализировал ряд фотографий, которые сделали заокеанские исследователи в процессе космической экспедиции в 1969 году.
|
27 ноября 2017, 11:20
|
Над рекой Миссури в США был замечен светящийся НЛО с длинными лучами
|
24 ноября 2017, 04:08
|
Очевидец заметил три НЛО над Тольятти за одну ночь
|
24 ноября 2017, 02:51
|
ВВС Дании рассекретили данные о 15 тысячах случаев встречи с НЛО
В Дании исследователи заявили о 15 000 эпизодов, в той или иной мере подтверждающих визиты инопланетян. Вся информация о возможном изучении нашей планеты представителями иных цивилизаций содержится в особой базе военно-воздушных сил этой страны.
|
24 ноября 2017, 12:32
|
Карту «вторжений НЛО в Россию» составили уфологи
В интернете опубликована карта, где зафиксированы места «вторжений НЛО» на нашу планету. Проектом UFO Stalker занимаются специалисты, не сомневающиеся в существовании представителей инопланетного разума.
|
23 ноября 2017, 12:00
|
Жители в Лонг-Айленде в Соединенных Штатах наблюдали полет НЛО в фиолетовом свете
В американском Лонг-Айленде многочисленные наблюдатели увидели фиолетовые неопознанные космические объекты. Как рассказывают зарубежные агентства, никакой земной источник не мог бы создать такой эффект, так что вывод об НЛО напрашивался сам собой.
|
20 ноября 2017, 10:07
|
На спутнике Нептуна уфологи рассмотрели останки динозавра
Зарубежные уфологии уверены, что нашли останки существа, очень похожего на динозавра, на спутнике Нептуна Тритоне. Открытие они сделали в процессе анализа фотографий NASA.
На детальном изображении северного полушария различим таинственный объект, по очертаниям очень схожий с динозавром. По крайней мере, …
|
13 ноября 2017, 03:40
|
Уфологи рассказали о секретной базе по изучению НЛО в Антарктиде
Американские уфологи распространили информацию о таинственной базе, которая располагается под ледяной толщей в Антарктиде. Как утверждается, на ней могли вестись эксперименты, связанные с НЛО.
|
10 ноября 2017, 10:54
|
Во время солнечного затмения в Соединенных Штатах животные сошли с ума
Очевидцы в Соединенных Штатах рассказали ученым о том, что поведение животных во время большого солнечного затмения оказалось весьма странным. Информация заинтересовала исследователей из академии наук Калифорнии.
|
24 августа 2017, 05:18
|
Тайное послание: В Эссексе перед затмением Солнца на поле появились загадочные круги
На поле английского графства Эссекс перед большим солнечным затмением появился огромный загадочный рисунок, предположительно сделанный инопланетянами. Первым его обнаружил мужчина, который выгуливал своего пса.
|
23 августа 2017, 05:18
|
Сайт NASA рухнул во время трансляции «великого» солнечного затмения
21 августа прошло солнечное затмение. Возможность наблюдать необычное зрелище получили преимущественно жители Соединенных Штатов.
|
22 августа 2017, 12:29
|
Россияне пропустят самое долгое в истории солнечное затмение
Сотрудники Национальной солнечной обсерватории выступили с заявлением, что 21 августа 2017 года произойдет самое крупное солнечное затмение в истории, сообщают “Известия”.
Отмечается, что именно в этот день Луна заслонит Солнце на полтора часа, а корона светила, по сравнению с предыдущими затмениями, …
|
31 июля 2017, 02:01