Американские специалисты-уфологи рассказали представителям информагентств о встрече со спиральным НЛО над горами в Соединенных Штатах, информирует издание «Версия». По утверждению исследователей, принадлежащий представителям инопланетной цивилизации корабль наблюдали в штате Юта.
Инопланетяне, продолжают свой рассказ уфологии, могли предпринять попытку наладить контакт с землянами либо колонизировать горный массив. Впрочем, существенных подтверждений своей версии специалисты не смогли предоставить, да и в рассказах местного населения есть существенные расхождения.
Как напоминают ученые, некоторое время назад уже появлялись сведения о контактах именно жителей Юты с инопланетянами. Сейчас все эти факты собираются воедино с целью последующего анализа. В свою очередь уфологии рассказывают, что разместили в этом районе свою специальную базу с надеждой зафиксировать очередной прилет гуманоидов. Впрочем, ко всем этим действиям представители официальной науки в подавляющем своем большинстве относятся скептически.
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