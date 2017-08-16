Уфологи на Красной планете рассмотрели часть космического корабля, который, по версии специалистов, очень давно потерпел крушение. Открытие было сделано в процессе изучения изображений, полученных марсоходом Curiosity.
На одном из снимков при детальном изучении можно различить кусок космического аппарата, утверждают исследователи. По их словам, объект на поверхности планеты лежит долгие годы. Судя по всему, корабль потерпел крушение и его обломки раскидало по планете.
Фотографии марсоход сделал в районе горы Шарп. Пользователи Сети активно отреагировали на эту информацию. Ряд экспертов относятся к утверждениям уфологов весьма скептически.
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