К Земле мчится астероид размером с дом Как сообщают специалисты Европейского космического агентства, огромный астероид максимально приблизится к нашей планете 12 октября. Он проследует мимо Земли на расстоянии всего в 44 тысячи километров, что по вселенским меркам очень мало.

Подавляющее большинство ученых сходятся во мнении, что столкновения …