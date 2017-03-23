Известный ученый Скотт К. Уоринг обнаружил на Марсе загадочный объект, похожий на ящерицу. На фотографии, сделанной исследовательским аппаратом Curiosity и опубликованной на портале NASA, можно различить кронштейн марсохода с буровой установкой, используемой для сбора проб грунта Красной планеты.
Над кронштейном уфолог разглядел похожий на ящерицу объект, который зацепился за поворотный диск. На снимке при детальном изучении можно различить части тела этого существа.
Кстати, на фото, сделанном спустя 9 минут, видно, что кронштейн развернут диском вниз. При этом на месте ящерицы различим лишь темный марсианский песок.
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