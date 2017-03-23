Российский уфолог Алексей Мартин считает, что так называемую Молебскую аномальную зону в этом году посетят инопланетяне. Как утверждается, они уже наведывались на Урал несколько раз с периодичностью в 12-13 лет.

Начиная с 1984 года, в данном регионе ученые отмечали весьма …