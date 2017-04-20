Специалисты стартапа Lanmodo разработали оригинальное устройство, которое будет защищать автомобиль от осадков и прочего внешнего воздействия. Новинке дали наименование All-in-One Wireless Automatic Car Tent.
Созданный зонт станет при необходимости оберегать средство передвижения от дождя, града, нежелательного воздействия солнечных лучей и т.д.. Устройство оснащено мощной присоской, при помощи которой оно крепится на крыше машины. Управление идет через дистанционный пульт.
Зонт можно применять и отдельно от авто, для этого есть специальная подставка. В таком случае возможный круг применения значительно расширяется. В наиболее полной комплектации покупателям предлагают дополнительные материалы для превращения зонта в большую палатку. Цена новинки - от 200 до 400 долларов. О том, насколько востребованным окажется такая продукция, можно будет судить по результатам анализа продаж.
|
Николя Мор отправит землякам-европейцам 40 000 машин АвтоВАЗа
|
20 апреля 2017, 12:55
|
Техосмотр в России хотят ужесточить
|
20 апреля 2017, 10:08
|
Самара тонет
После дождя в Самаре начался потоп. Горожане опубликовали в социальных сетях фото и видео затопленных дорог. В частности, автомобили «плавали» по улице Ташкентской, проспекту Карла Маркса и Красноармейской в районе ТЦ «Гудок».
|
20 апреля 2017, 07:07
|
В России отзывают на ремонт более 2 тысяч кроссоверов Audi
|
19 апреля 2017, 05:21
|
СоюзМаш поздравил АвтоВАЗ с первым автомобилем
|
19 апреля 2017, 05:20
|
Эксперты определили ТОП-10 лучших автомобильных интерьеров
Эксперты американского издания Ward’s Auto определили десятку лучших автомобильных интерьеров. В этот список попали сразу 7 моделей, не вошедших в предыдущий рейтинг.
|
19 апреля 2017, 11:17
|
Skoda представила свой первый электрический кроссовер
Skoda продемонстрировала свой электрокроссовер Vision E. Первыми его смогли оценить посетители автосалона в Шанхае. Автомобиль разработан на платформе MEB, созданной Volkswagen Group специально для электромобилей. Благодаря двум моторам общей мощностью 306 л.с., Vision E развивает скорость до 180 км/ч.
|
18 апреля 2017, 05:11
|
Mitsubishi вернет на российский рынок внедорожник Pajero
|
18 апреля 2017, 09:36