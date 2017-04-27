Цена квартир в самарских новостройках упала, а жилье на вторичном рынке, наоборот, подорожало Аналитику по итогам ноября опубликовал областной фонд жилья и ипотеки. Впрочем, стоимость 1 квадратного метра "вторички" подросла всего на 196 рублей, и эксперты оговариваются - это даже меньше величины допустимой погрешности. Если же говорить о динамике за год, то "квадрат" …