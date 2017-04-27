В Великобритании целую деревню Уэст Хеслертон за 20 млн фунтов стерлингов (или $25 млн) приобрела инвестиционная компания Albanwise. Новые хозяева собираются включить населенный пункт в состав своих владений.
Корпорация на протяжении долгого времени занимается сдачей внаем собственной и арендуемой недвижимости. Новое приобретение располагает 850 гектарами земли, 43 жилыми строениями, местом для занятий спортом, пабом и большим особняком на 21 комнату.
Жители Уэст Хеслертон надеются, что новые хозяева не станут увеличивать арендную плату, которую определила прежняя владелица. Ею была Ева Дануэй, семейство которой владело деревней последние 150 лет. Англичанка скончалась в 2010 году в возрасте 84 лет, не оставив наследников.
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