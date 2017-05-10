Новая игра «Ждун»: слушай DFM в Самаре и выиграй приз! В понедельник, 20 марта, на радио «DFM в Самаре» стартует новая игра – «Ждун»*. Самые внимательные получат приз! Хочешь выиграть полет в аэротрубе или попрыгать на батуте? Пиши на Viber или WhatsApp 8917102102-9 свое имя или на сайте trkterra.ru в разделе …