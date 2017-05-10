В компании Ghost Games раскрыли секреты новой версии популярной игры Need for Speed. После появления первой части в 2015 году пользователи направили разработчикам пожелания, которые в нынешнем варианте были учтены.
В частности, игроки сетовали на необходимость быть подключенным к Сети. Последняя версия дает возможность играть в оффлайн-режиме, и при необходимости ставить игру на паузу.
Кроме того, в Need for Speed изменились трассы. Кроме гладкого и ровного асфальта, гоночные машины будут перемещаться по грунту. Заметно изменился и общий вид улиц, на которых развивается действие.
Из прежней версии остались полицейские, а также и возможность устраивать погони. Обновленный вариант игры выйдет в конце 2017 года.
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