Создатели Pokemon Go запретили играть за рулем С официальным уведомлением выступили на днях создатели Pokemon Go. Теперь, если пользователь управляет автомобилем, приложение автоматически блокируется. Последнее обновление популярной игры затронуло взаимодействие с GPS-навигацией.

Согласно новшествам, с этого момента станет отслеживаться скорость перемещения игрока в Pokemon Go, и при …