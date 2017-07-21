Тело всемирно известного художника Сальвадора Дали хорошо сохранилось благодаря бальзамированию. По словам гендиректора фонда Гала-Сальвадор Дали Луиса Пенюэласа, знаменитые усы мастера живописи не потеряли форму.
Вместе с тем, специалисты взяли для анализа образцы двух больших костей, волосы и ногти. После осуществления рада лабораторных исследований их вернут упомянутому фонду.
В этой связи следует напомнить, что процедура эксгумации тела художника-сюрреалиста прошла в городе Фигерас по решению мадридского суда. Служители Фемиды удовлетворили иск прорицательницы Пилар Абель Мартинес, уверяющей, что Дали является ее родным отцом. Результаты анализа ДНК художника будут представлены не ранее, чем через два месяца.