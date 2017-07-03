Не тот мотив: Психологи рассказали, как избавиться от навязчивой мелодии Раскрыт простой способ избавиться от назойливой мелодии, услышанной утром. Об этом рассказывают ученые-психологи из Великобритании.

Как известно, если в голове человека будет звучать одна и та же песня, то ее практически невозможно забыть. Чтобы «стереть» ненужный мотив, можно, конечно, прослушать …