Американские исследователи в ходе экспедиции обнаружили на просторах перуанской Амазонии загадочную кипящую реку. Ее ученые называют уникальной в своем роде, температура воды здесь может доходить до 93 градусов.
Необычная река находится в самом центре Амазонии. Обитать в такой экстремальной среде не может ни один живой организм. Ученые из Соединенных Штатов США до сих пор не находят объяснения, чем именно обусловлен запредельный температурный режим.
По одной из версий, все дело в выбросе горячих газов непосредственно в реку от находящихся поблизости предприятий. Впрочем, местные жители и представители обитающих в этих краях племен это место почитают, считая его священным. А вот в научном сообществе намерены найти объяснение в процессе более детального изучения состава реки.
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