Жительница Швеции переименовала сына после опечатки в тату



Женщина сначала очень расстраивалась, ведь для сведения рисунка нужно было пройти через множество не … Удивительная история произошла с гражданкой Швеции. Йоханна Гизельхель Санстрем сделала себе татуировку с именем сына, но мастер допустил ошибку и мальчик «Кевин» превратился в «Келвина».Женщина сначала очень расстраивалась, ведь для сведения рисунка нужно было пройти через множество не