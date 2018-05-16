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Потерявший лапу доберман Логан из Самары переедет в Германию
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16 мая 2018, 03:44
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За день машины сбили двоих детей в Тольятти
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16 мая 2018, 12:46
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Мужчину, из-за которого в ДТП погиб 4-летний ребенок, будут судить в Самарской области
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16 мая 2018, 11:48
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Двое детей выпали из окон в Самарской области
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15 мая 2018, 04:48
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Жительница Швеции переименовала сына после опечатки в тату
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15 мая 2018, 03:55
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Нашествие ворон ожидается в Тольятти
Тольяттинский спасатель Андрей Дербенев рассказал в "Фейсбуке", что в Автограде участились вызовы на отлов различных животных. Ежегодно в начале мая жители обращаются за помощью для эвакуации рептилий, привезенных случайно с дачных участков, или залетевших в помещение летучих мышей. Последние …
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11 мая 2018, 02:28
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Отловом бездомных животных Самарской области займутся муниципалитеты
В Самарской области полномочия по отлову и содержанию бездомных животных передали местным властям. Во вторник, 24 апреля, депутаты Самарской губернской думы приняли закон «О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по …
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25 апреля 2018, 01:56
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Суд в США не отдал павиану авторские права на селфи
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24 апреля 2018, 03:09
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Настроение школьников зависит от состояния учителей - ученые
Нервное напряжение и систематические стрессы у педагогов оказывают влияние на их учеников. Такой вывод сделали канадские специалисты.
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4 июля 2016, 09:22
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96-летний японец стал самым пожилым выпускником университета в мире
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4 июня 2016, 12:20
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Ученые доказали, что соцсети не вредят успеваемости ребенка, в отличие от видеоигр
Западные ученые провели исследование, целью которого было определение степени влияния общения с компьютером на успеваемость и особенности поведения ребенка. Некоторые выводы оказались неожиданными. Вопреки бытующему мнению, ощутимого влияния на оценки, а также детскую психику продолжительное пребывание …
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12 октября 2015, 03:54
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Ученые: стремление ребенка к учебе зависит от генетических факторов
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9 апреля 2015, 08:58