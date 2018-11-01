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«Бункер S» Эфир передачи от 30.10.2018  
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В Амстердаме официально запретили популярные

В Амстердаме официально запретили популярные "пивные велосипеды"

Власти столицы Нидерландов наложили официальный запрет на использование в центральных городских районах так называемых пивных велосипедов. Так именуют мобильные бары, которыми управляют трезвые водители. Об этом рассказывает BBC.
Основанием для подобного постановления были многочисленные обращения горожан с жалобами на нарушения 

2 ноября 2017, 02:14
Россиянина задержали в Амстердаме за провоз ядовитых змей и лягушек

Россиянина задержали в Амстердаме за провоз ядовитых змей и лягушек

Россиянин намеревался провезти в авиалайнере живых змей, лягушек и тараканов. Его задержали в аэропорту Амстердама после досмотра вещей, информируют западные СМИ.
Как поясняют, россиянина задержали за нарушение законодательства о защите животных. Он вез всех перечисленных представителей фауны в пластиковых контейнерах. 

4 мая 2017, 03:44
В Амстердаме пройдут томатные бои в знак протеста против санкций РФ

В Амстердаме пройдут томатные бои в знак протеста против санкций РФ

Жители города сегодня, 14 сентября, на центральной площади увидят необычное зрелище: томатные бои. Они организованы в знак протеста против санкций России на импорт продовольствия из стран Евросоюза.
Активисты боев идею взяли у испанского фестиваля «Ля Томатина». Также они говорят, что 

14 сентября 2014, 10:56
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