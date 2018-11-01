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В Амстердаме официально запретили популярные "пивные велосипеды"
Власти столицы Нидерландов наложили официальный запрет на использование в центральных городских районах так называемых пивных велосипедов. Так именуют мобильные бары, которыми управляют трезвые водители. Об этом рассказывает BBC.
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2 ноября 2017, 02:14
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Россиянина задержали в Амстердаме за провоз ядовитых змей и лягушек
Россиянин намеревался провезти в авиалайнере живых змей, лягушек и тараканов. Его задержали в аэропорту Амстердама после досмотра вещей, информируют западные СМИ.
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4 мая 2017, 03:44
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В Амстердаме пройдут томатные бои в знак протеста против санкций РФ
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14 сентября 2014, 10:56