Альбом уникальных личных снимков лидера нацистской Германии и НСДАП Адольфа Гитлера, а также прочих членов партии, выставят на аукцион 15 марта. Об этом информирует Reuters.
Альбом был обнаружен советским солдатом весной 1945 года в спальне Евы Браун, а впоследствии был передан англичанам - фотографу Эдварду Дину и журналисту Ричарду Димблби. По предварительным оценкам экспертов, стоимость альбома может составить более $18 тыс. Специалисты говорят, что снимки, имеющиеся в настоящее время в распоряжении неназванного коллекционера, «очень личные».
Аукцион состоится в графстве Кент в Великобритании. Есть версия, по которой фотографии сделал человек, имевший доступ к ближнему кругу диктатора. В альбоме можно найти снимки Гитлера в компании Геббельса, Геринга и Гиммлера.
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