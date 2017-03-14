СМИ: Старший брат Гитлера оказался на самом деле младшим Известный историк Флориан Котанко в процессе исследования установил, что Отто, прежде считавшийся старшим братом Адольфа Гитлера, на самом деле был младше его. Информацией на этот счет делится Reuters.

Как свидетельствовали прежде многочисленные источники, лидер немецких нацистов являлся четвёртым из шести …