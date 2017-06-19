Ограничение на дневной въезд в Самару большегрузов массой свыше 8 тонн откладывается. Пока до конца лета. С чем это связано и чего опасаются предприниматели, чья работа связана с тоннами привозной продукции?

Запрет на дневное движение большегрузов по городским дорогам затронет несколько …