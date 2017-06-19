Английские специалисты создали инновационные двигатели, позволяющие автобусам заправляться переработанным кофе. Особенности этой технологии держатся в секрете, но некоторые подробности все-таки появились в Интернете.
Необычное топливо получают из кофейного жмыха, обработанного гексаном. Вещества вступают в реакцию, и в результате выпаривается масло для заправки дизельных силовых установок. Из сухих остатков кофе авторы идеи создают особое топливо для обогрева салона.
Как утверждают авторы публикаций, власти уже рассмотрели закон, предписывающий перевести часть городского транспорта на необычное и экологически чистое топливо. Это специалисты обязаны сделать до 2020 года. Ряд критически настроенных наблюдателей уже назвали проект утопией.
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