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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Илон Маск уйдет под землю: Миллиардер откроет сеть тоннелей под Лос-Анджелесом

Илон Маск уйдет под землю: Миллиардер откроет сеть тоннелей под Лос-Анджелесом

Под Лос-Анджелесом в ближайшем будущем могут проложить компактные тоннели, предназначенные для высокоскоростных средств передвижения. По словам автора идеи Илона Маска, это будет нечто среднее между Hyperloop (проект вакуумного поезда) и классическим метрополитеном.
Известный миллиардер провел переговоры с мэром Лос-Анджелеса относительно 

19 июня 2017, 02:07
Большегрузам разрешили ездить по Самаре до августа

Большегрузам разрешили ездить по Самаре до августа

Ограничение на дневной въезд в Самару большегрузов массой свыше 8 тонн откладывается. Пока до конца лета. С чем это связано и чего опасаются предприниматели, чья работа связана с тоннами привозной продукции?

Запрет на дневное движение большегрузов по городским дорогам затронет несколько 

15 июня 2017, 09:42
В Самаре не смогли перекрыть новый участок Московского шоссе

В Самаре не смогли перекрыть новый участок Московского шоссе

Перекрытие Московского шоссе в районе улицы Луначарского, где строят новую транспортную развязку, снова перенесли на неопределенный срок. В ГИБДД сообщили, что подрядчик пока не готов приступить к строительным работам на проезжей части, якобы задержка произошла из-за погодных условий, до сих 

13 июня 2017, 03:25
В Самаре пострадал пассажир автобуса, в который влетел мотоциклист

В Самаре пострадал пассажир автобуса, в который влетел мотоциклист

Появились подробности вчерашней аварии на проспекте Масленникова, где столкнулись мотоцикл и пассажирский автобус. По данным полиции, авария произошла в среду, 7 июня, примерно в полдень.

Согласно материалам ГИБДД, 22-летний мотоциклист не справился с управлением и вылетел на встречную 
8 июня 2017, 01:45
Самаре предрекают производственный коллапс

Самаре предрекают производственный коллапс

Самарское бизнес-сообщество в ожидании производственного коллапса. Закон, ограничивающий въезд в область большегрузов, может спровоцировать массовый отток бизнесменов в соседние регионы.
В промзону на Заводском шоссе на местные предприятия ежедневно приезжают сотни многотонных грузовиков. Разгрузка идет и днем, и ночью. Ежесуточно 

5 июня 2017, 06:33
Под Самарой в ДТП с автобусом ранены 8 человек

Под Самарой в ДТП с автобусом ранены 8 человек

В понедельник, 5 июня, в Самарской области произошло крупное ДТП с участием пассажирского автобуса. По данным полиции, авария случилась на территории Кинель-Черкасского района. На 98 километре трассы Самара – Бугуруслан столкнулись иномарка Hyundai и автобус «Богдан». 

По предварительным данным, ДТП произошло 

5 июня 2017, 05:06
Сообщение об избиении пенсионера в самарском автобусе проверит прокуратура

Сообщение об избиении пенсионера в самарском автобусе проверит прокуратура

Прокуратура Самарской области проведет проверку информации, согласно которой в самарском автобусе был избит пенсионер. Сообщение об этом было опубликовано в Интернете. По словам автора, побои пожилому человеку якобы наносили кондуктор и водитель автобуса.

«По результатам проверки будет решен вопрос о наличии 

1 июня 2017, 10:25
В Самаре автобус №24 «притёр» Mercedes с «правительственными» номерами ААР

В Самаре автобус №24 «притёр» Mercedes с «правительственными» номерами ААР

Вчера, 24 мая, днем в Самаре произошла авария с участием общественного транспорта и правительственной иномарки, сообщают очевидцы в группе «Новости Самара - Samara life» соцсети «ВКонтакте».
На пересечении улиц Вилоновской и Молодогвардейской автобус 24-го маршрута задел «Мерседес» с правительственными номерами 
25 мая 2017, 07:45
Российские ученые создадут искусственный нос на основе грибов

Российские ученые создадут искусственный нос на основе грибов

Ученые Российской академии наук работают над выращиванием искусственного носа из мицелия грибов. Именно данное вещество может реагировать на даже самые небольшие примеси паров аммиака и формальдегида в воздухе.
По словам исследователей, изобретенный ими «грибной» сенсор станет идеально определять превышение допустимых 

5 мая 2017, 09:44
Уфимец изобрел способ заряжать телефон от костра

Уфимец изобрел способ заряжать телефон от костра

Житель башкирской столицы изобрел способ решения многих проблем туристов. Он придумал способ зарядки телефон от костра.
В перспективе мужчина намерен получить патент на массовый выпуск своеобразной печи-зарядки. Благодаря этому устройству электронные гаджеты подпитываются без использования электроэнергии.
Новинка представляет собой генератор, 

4 мая 2017, 09:39
Китайские химики научились добывать бензин из воздуха

Китайские химики научились добывать бензин из воздуха

Китайские специалисты разработали новый катализатор, который может превращать воздух в аналог бензина. Об этом рассказали научные издания КНР.
Как поясняют авторы изобретения, новый катализатор действует на базе наночастиц железа. Они запускают процессы, превращающие обычный углекислый газ и водород в смесь 

3 мая 2017, 09:47
В США курьеров заменят собаки-роботы

В США курьеров заменят собаки-роботы

В недалекой перспективе в американских службах доставки вместо курьеров могут оказаться псы-роботы. В корпорации Boston Dynamics завершаются испытания роботизированной собаки.
Этой разработкой специалисты из Соединенных Штатов занимаются уже на протяжении нескольких лет. Самый первый опытный образец появился в 2015 году. 

28 апреля 2017, 04:49
Ученые объяснили, почему перед тренировкой вредно пить кофе

Ученые объяснили, почему перед тренировкой вредно пить кофе

Ученые из Швейцарии считают, что кофеин отрицательно влияет на качество выполнения физических упражнений. По их мнению, даже одна чашка бодрящего напитка может заметно уменьшить эффективность работы сердечно-сосудистой системы.
К своим умозаключениям специалисты пришли после исследований с участием 18 человек. У 

31 марта 2017, 03:43
Ученые установили, как кофе влияет на размер женской груди

Ученые установили, как кофе влияет на размер женской груди

Шведские ученые из университета Лунда установили зависимость между количеством выпиваемого женщинами кофе и размером их груди. В исследованиях приняли участие 300 любительниц бодрящего напитка.
Как выяснилось, дамы, выпивающие больше 2 чашек кофе в день, теряли 17% от объема своей груди. 

20 марта 2017, 12:01
Ученые установили, чем кофе вредит женщинам

Ученые установили, чем кофе вредит женщинам

Ученые из Гарвардского университета выяснили, что употребление трех и более чашек кофе в день может причинить вред женскому организму. Такое количество кофеина способно вызвать хронические заболевания.
Как показали результаты исследований, бодрящий напиток ускоряет формирование в моче цитратов кальция и магния. 

9 февраля 2017, 04:31
Ученые установили, что кофе не повышает артериальное давление

Ученые установили, что кофе не повышает артериальное давление

Американские ученые опровергли известное утверждение о том, что кофе повышает у человека артериальное давление. Как выяснилось в процессе продолжительного анализа состояния здоровья многочисленной группы пациентов, употребление бодрящего напитка может повлечь гипертонию лишь в комплексе с прочими факторами.
Ученые из Государственного 

30 января 2017, 12:25
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