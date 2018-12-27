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«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Материалы по теме:

Озоновая дыра над Антарктидой затянулась

Озоновая дыра над Антарктидой затянулась

Европейское космическое агентство сообщило о том, что гигантская озоновая дыра над Антарктидой затянулась. Оказалось, что это произошло еще 26 ноября прошлого года. Вывод был сделан на основе данных исследования атмосферы, пишут «Известия».

Впервые озоновая дыра над Южным полюсом 
12 июля 2018, 11:01
Ученые обнаружили самое холодное место на Земле

Ученые обнаружили самое холодное место на Земле

Специалисты Национального центра данных о снеге и льде при университете Колорадо обнаружил самое холодное место на Земле. Оно находится в Антарктике. Речь идет о впадинах на Антарктическом ледяном щите. Температура воздуха там может понижаться до -98 градусов.

Явление объясняется 
27 июня 2018, 11:27
Уфолог нашел инопланетную антенну на Антарктиде

Уфолог нашел инопланетную антенну на Антарктиде

В сети активно обсуждается ролик, который сделал энтузиаст-уфолог. Он изучил спутниковые снимки снимки Антарктиды и предположил, что под слоями снега там спрятана инопланетная антенна. К таким выводам он пришел из-за того, что на фото видны идеально ровные возвышенности, идущие параллельно 
10 апреля 2018, 10:37
Российский исследователь из Тагила обнаружил в Антарктиде «чужой звездолет»

Российский исследователь из Тагила обнаружил в Антарктиде «чужой звездолет»

Ученый-уфолог из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев обнаружил под ледяной толщей Антарктиды корабль, аналогичный показанному в известной картине "Чужой". О своем открытии специалист заявил после изучения снимков интернет-сервиса Google Earth.
Как поясняет россиянин, таинственный объект располагается в горном массиве Бельжика на 

30 ноября 2017, 02:06
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