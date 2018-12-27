Озоновая дыра над Антарктидой затянулась



Впервые озоновая дыра над Южным полюсом … Европейское космическое агентство сообщило о том, что гигантская озоновая дыра над Антарктидой затянулась. Оказалось, что это произошло еще 26 ноября прошлого года. Вывод был сделан на основе данных исследования атмосферы, пишут « Известия ».Впервые озоновая дыра над Южным полюсом