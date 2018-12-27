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Озоновая дыра над Антарктидой затянулась
Европейское космическое агентство сообщило о том, что гигантская озоновая дыра над Антарктидой затянулась. Оказалось, что это произошло еще 26 ноября прошлого года. Вывод был сделан на основе данных исследования атмосферы, пишут «Известия».
Впервые озоновая дыра над Южным полюсом …
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12 июля 2018, 11:01
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Ученые обнаружили самое холодное место на Земле
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27 июня 2018, 11:27
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Уфолог нашел инопланетную антенну на Антарктиде
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10 апреля 2018, 10:37
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Российский исследователь из Тагила обнаружил в Антарктиде «чужой звездолет»
Ученый-уфолог из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев обнаружил под ледяной толщей Антарктиды корабль, аналогичный показанному в известной картине "Чужой". О своем открытии специалист заявил после изучения снимков интернет-сервиса Google Earth.
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30 ноября 2017, 02:06