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Дождливая погода «прописалась» в Самарской области до конца выходных
Дождливая погода в Самарской области задержится до окончания уик-энда. Специалисты Приволжского УГМС прогнозируют, что в течение недели с северных широт продолжит поступать прохладная воздушная масса, среднесуточная температура будет около или ниже климатической нормы. В пятницу, 28 июня ночью обещают …
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27 июня 2019, 02:16
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Жара спадет: в Самарскую область поступит прохладный воздух
В последнюю неделю июня в Самарской области на смену жаре придет более прохладная, комфортная погода. Регион будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления с фронтальными разделами. Местами пройдут кратковременные дожди, в течение недели с северных широт продолжит поступать прохладная …
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25 июня 2019, 01:22
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В ближайшие часы в Самарской области обещают грозу и крупный град
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24 июня 2019, 01:41
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В Самарской области на смену жаре придут дожди и грозы
После жары, которая захватила регион в минувшие выходные, синоптики прогнозируют переменную облачность с осадками, возможно, пройдет гроза. В понедельник, 24 июня, по прогнозу специалистов Приволжского УГМС, будет переменная облачность, местами кратковременный дождь и не исключена гроза, будет дуть западный ветер …
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24 июня 2019, 12:44
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В Самару снова вернулась летняя жара
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17 июня 2019, 09:33
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В Германии нашли тысячелетний саркофаг
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7 июня 2019, 03:32
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В Германии медбрата посадили пожизненно за убийство 85 пациентов
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6 июня 2019, 02:15
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Владельцам электросамокатов в Германии разрешили ездить по дорогам
Владельцы электросамокатов в Германии получили официальное разрешение на езду по проезжим частям и велодорожкам. Таким образом, правовой статус этого вида транспорта теперь приравнен к велосипедам. При этом отмечается, что находиться на проезжей части смогут только те водители электросамокатов, которым исполнилось …
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4 июня 2019, 03:43
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В последние дни мая Самарскую область накроет жара
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29 мая 2019, 09:20
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В Германии закрылась последняя ферма по разведению норок
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2 апреля 2019, 02:40
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Самолет рухнул в озеро во время авиашоу в Австрии
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5 февраля 2019, 03:37
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Шестерых человек убила жара в Испании
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6 августа 2018, 09:30
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Финский супермаркет пригласил покупателей на ночлег
В последние несколько месяцев в Финляндии установилась небывалая жара. Столбики термометров стабильно держатся на отметках выше 25 градусов Цельсия. Для жителей страны подобные температуры летом считаются необычными. Они даже не оборудуют свои дома кондиционерами, так как ночью достаточно прохладно и …
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3 августа 2018, 11:09
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Памятник советским солдатам осквернили в Австрии
В Австрии неизвестные вандалы осквернили памятник советским солдатам. Изваяние, расположенное на площади Шварценбергплац в центре Вены было облито черной краской, сообщает ТАСС.
Российское посольство отреагировало на этот инцидент. Оно назвало это актом вандализма, направленным борьбу с памятью о …
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5 июля 2018, 10:26
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Первый автоматизированный сталелитейный завод построят в Европе
На юго-западе австрийской столицы Вены построят первый в Европе полностью автоматизированный сталелитейный завод. Инициатором проекта выступила компания Voestalpine. Отмечается, что завод станет первым в своем роде, возведенным в Европе за последние 40 лет, сообщает Коммерсантъ.
Ориентировочно, строительство должно …
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23 апреля 2018, 09:16
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36 туристов попали в ДТП в Австрии
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28 марта 2018, 11:10
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