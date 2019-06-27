В Германии нашли тысячелетний саркофаг Интересную находку сделала недавно группа исследователей в Германии. Под полом церкви Святого Иоанна в городе Майнце они обнаружили саркофаг, возраст которого составляет около 1000 лет.



14 человек несколько месяцев трудились над тем, чтобы поднять саркофаг на поверхность земли и …