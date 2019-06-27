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Бункер S

Илья Табуев , Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей. Сегодня в программе:
- В России может измениться методика расстановки дорожных камер.
- В 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24.06.2019 
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Материалы по теме:

Дождливая погода «прописалась» в Самарской области до конца выходных

Дождливая погода «прописалась» в Самарской области до конца выходных

Дождливая погода в Самарской области задержится до окончания уик-энда. Специалисты Приволжского УГМС прогнозируют, что в течение недели с северных широт продолжит поступать прохладная воздушная масса, среднесуточная температура будет около или ниже климатической нормы. В пятницу, 28 июня ночью обещают 
27 июня 2019, 02:16
Жара спадет: в Самарскую область поступит прохладный воздух

Жара спадет: в Самарскую область поступит прохладный воздух

В последнюю неделю июня в Самарской области на смену жаре придет более прохладная, комфортная погода. Регион будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления с фронтальными разделами. Местами пройдут кратковременные дожди, в течение недели с северных широт продолжит поступать прохладная 
25 июня 2019, 01:22
В ближайшие часы в Самарской области обещают грозу и крупный град

В ближайшие часы в Самарской области обещают грозу и крупный град

В ближайшие 2-4 часа сегодня, 24 июня, местами в Самарской области ожидаются грозы со шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с, ливни, крупный град (20 мм и более). Капризы природы продлятся весь вечер и ночь на 25 июня. В областном ГУ 
24 июня 2019, 01:41
В Самарской области на смену жаре придут дожди и грозы

В Самарской области на смену жаре придут дожди и грозы

После жары, которая захватила регион в минувшие выходные, синоптики прогнозируют переменную облачность с осадками, возможно, пройдет гроза. В понедельник, 24 июня, по прогнозу специалистов Приволжского УГМС, будет переменная облачность, местами кратковременный дождь и не исключена гроза, будет дуть западный ветер 
24 июня 2019, 12:44
В Самару снова вернулась летняя жара

В Самару снова вернулась летняя жара

К началу новой рабочей недели в Самарской области снова потеплело - осадки прекратились, температура воздуха заметно повысилась. В понедельник, 17 июня, переменная облачность без существенных осадков, западный ветер 7-12 м/с. Температура воздуха составит +21, +26 градусов по Цельсию. В ночи 
17 июня 2019, 09:33
В Германии нашли тысячелетний саркофаг

В Германии нашли тысячелетний саркофаг

Интересную находку сделала недавно группа исследователей в Германии. Под полом церкви Святого Иоанна в городе Майнце они обнаружили саркофаг, возраст которого составляет около 1000 лет.

14 человек несколько месяцев трудились над тем, чтобы поднять саркофаг на поверхность земли и 
7 июня 2019, 03:32
В Германии медбрата посадили пожизненно за убийство 85 пациентов

В Германии медбрата посадили пожизненно за убийство 85 пациентов

В немецком городе Ольденбург завершился процесс в отношении медбрата Нильса Хогеля. Он обвинялся в убийстве 85 человек. По версии следствия, он умерщвлял своих жертв, вводя им смертельные дозы лекарств.

Суд признал Хогеля виновным преступлениях и приговорил его к пожизненному 
6 июня 2019, 02:15
Владельцам электросамокатов в Германии разрешили ездить по дорогам

Владельцам электросамокатов в Германии разрешили ездить по дорогам

Владельцы электросамокатов в Германии получили официальное разрешение на езду по проезжим частям и велодорожкам. Таким образом, правовой статус этого вида транспорта теперь приравнен к велосипедам. При этом отмечается, что находиться на проезжей части смогут только те водители электросамокатов, которым исполнилось 
4 июня 2019, 03:43
В последние дни мая Самарскую область накроет жара

В последние дни мая Самарскую область накроет жара

В последние дни мая синоптики обещают малооблачную солнечную погоду, без осадков. Будет жарко — в дневные часы до 31 градуса тепла. До конца мая погоду Среднего Поволжья будет формировать поле высокого атмосферного давления. Дожди прекратятся, ветер ослабеет, а температура повысится 
29 мая 2019, 09:20
В Германии закрылась последняя ферма по разведению норок

В Германии закрылась последняя ферма по разведению норок

В Германии закрылась последняя пушная ферма по разведению норок. Она была расположена в городе Раден. В марте активисты Немецкого бюро по защите животных сняли видео, на котором были запечатлены условия содержания зверьков. По словам зоозащитников, зверей поместили в тесные клетки, 
2 апреля 2019, 02:40
Самолет рухнул в озеро во время авиашоу в Австрии

Самолет рухнул в озеро во время авиашоу в Австрии

Накануне в Австрии произошло ЧП на авиашоу. Самолет Staudacher S-600, выполнявший сложный маневр, потерпел крушение. Момент инцидента попал на видео. На нем видно, как пилот совершает заход над озером, расположенном  на границе федеральных земель Верхняя Австрия и Зальцбург. Машина прошла 
5 февраля 2019, 03:37
Шестерых человек убила жара в Испании

Шестерых человек убила жара в Испании

Небывалая даже для южной страны установилась в Испании. Столбики термометров там уже прошли отметку в плюс 40 градусов Цельсия. Изнуряющий зной уже стал причиной смерти шести человек.

Последней жертвой зноя стал 81-летний житель города Мьяхадас. После того, как мужчине 
6 августа 2018, 09:30
Финский супермаркет пригласил покупателей на ночлег

Финский супермаркет пригласил покупателей на ночлег

В последние несколько месяцев в Финляндии установилась небывалая жара. Столбики термометров стабильно держатся на отметках выше 25 градусов Цельсия. Для жителей страны подобные температуры летом считаются необычными. Они даже не оборудуют свои дома кондиционерами, так как ночью достаточно прохладно и 
3 августа 2018, 11:09
Памятник советским солдатам осквернили в Австрии

Памятник советским солдатам осквернили в Австрии

В Австрии неизвестные вандалы осквернили памятник советским солдатам. Изваяние, расположенное на площади Шварценбергплац в центре Вены было облито черной краской, сообщает ТАСС.

Российское посольство отреагировало на этот инцидент. Оно назвало это актом вандализма, направленным борьбу с памятью о 
5 июля 2018, 10:26
Первый автоматизированный сталелитейный завод построят в Европе

Первый автоматизированный сталелитейный завод построят в Европе

На юго-западе австрийской столицы Вены построят первый в Европе полностью автоматизированный сталелитейный завод. Инициатором проекта выступила компания Voestalpine. Отмечается, что завод станет первым в своем роде, возведенным в Европе за последние 40 лет, сообщает Коммерсантъ.

Ориентировочно, строительство должно 
23 апреля 2018, 09:16
36 туристов попали в ДТП в Австрии

36 туристов попали в ДТП в Австрии

Группа южнокорейских туристов попала в ДТП на горном перевале Гшютт в Верхней Австрии. Все случилось 28 марта в первой половине дня. Транспортное средство занесло на заснеженной дороге и оно врезалось  в каменную стену на въезде в один из отелей. В результате аварии травмы получили 36 
28 марта 2018, 11:10
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