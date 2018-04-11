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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Мужчина хотел зарезать сестру-инвалида из-за квартиры в Тольятти

Мужчина хотел зарезать сестру-инвалида из-за квартиры в Тольятти

Квартирный вопрос подвел под уголовную статью 50-летнего жителя Тольятти. К полицейским поступил сигнал о том, что в одном из домов идет драка. На место была направлена следственная группа.

Выяснилось, что подозреваемый поссорился со своей сестрой, которая является инвалидом 2-й группы. Причиной 

11 апреля 2018, 12:47
Пьяный сельчанин убил собутыльника и поджег его дом в Самарской области

Пьяный сельчанин убил собутыльника и поджег его дом в Самарской области

Жестокое убийство раскрыли полицейские в Шигонском районе. Трагедия произошла в селе Старый Тукшум. На месте сгоревшего дома там были обнаружены два трупа: хозяина дома и его соседа. Один из погибших имел все признаки насильственной смерти.

Правоохранители выяснили, что незадолго до преступления 

11 апреля 2018, 11:00
Бывший полицейский, который в составе ОПГ грабил и похищал людей в Самаре, получил 9 лет тюрьмы

Бывший полицейский, который в составе ОПГ грабил и похищал людей в Самаре, получил 9 лет тюрьмы

В Самарском областном суде завершился процесс над бывшим сотрудником полиции. 32-летний мужчина вступил в состав организованной преступной группировки, которая совершила серию нападений на жителей города.

По информации следствия, с 15 по 24 мая 2016 года бывший правоохранитель вместе с сообщниками совершил 

11 апреля 2018, 07:55
Пьяный мужчина «воспитывал» дочь угрозой удушения в Самарской области

Пьяный мужчина «воспитывал» дочь угрозой удушения в Самарской области

На днях в полицию Исаклинского района области обратился преподаватель местной школы. Он рассказал, что жизнь его ученицы находится в опасности из-за того, что отец угрожает ее убить.

Как выяснилось, 42-летний мужчина постоянно пьет. Однажды он подошел к дочери, сидевшей за компьютерным 

10 апреля 2018, 04:44
13 апреля стартует онлайн-бронирование льготных путевок для самарских детей

13 апреля стартует онлайн-бронирование льготных путевок для самарских детей

В Самарской области в пятницу, 13 апреля, стартует онлайн-бронирование льготных путевок в детские лагеря. Всего будет распределено 40 тысяч направлений на отдых, 13 с половиной тысяч из них отдадут детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 450 таких ребят отдохнут в 

10 апреля 2018, 09:00
Азаров сообщил о строительстве новых школ и возможном переводе детей на пятидневку

Азаров сообщил о строительстве новых школ и возможном переводе детей на пятидневку

В Самарской области в ближайшее время появятся восемь новых школ более чем на 8000 мест. Строительство должно начаться уже в 2018 году. А к 2025 году планируется открытие до 20 новых школ. Рассматривается вопрос о переводе на пятидневную учебную неделю 
10 апреля 2018, 03:12
Двое детей устроили пожар на балконе дома в Тольятти

Двое детей устроили пожар на балконе дома в Тольятти

9 апреля в Тольятти был зафиксирован пожар. ЧП произошло на балконе дома №22 по улице 70 лет Октября. Двое детей, которых родители оставили одних, решили поиграть с огнем. Шалость едва не закончилась трагедией. Дым, поваливший с балкона, вовремя заметили соседи 

10 апреля 2018, 10:22
Мужчина воровал деньги с банковской карты матери в Самарской области

Мужчина воровал деньги с банковской карты матери в Самарской области

В полицию Красноярского района обратилась за помощью местная жительница. Она рассказала, что с ее банковской карты исчезли 27 тысяч рублей.

Подозрение правоохранителей сразу пало на 36-летнего сына потерпевшей, который с ней и живет в одном доме. Мужчина уже имел проблемы с 

6 апреля 2018, 02:35
В Китае заявили об обнаружении шкатулки с останками Будды

В Китае заявили об обнаружении шкатулки с останками Будды

Об обнаружении керамической шкатулки с останками Будды Шакьямуни заявили в КНР. Как рассказывает Chinese Cultural Relics, артефакту примерно 2500 лет. А нашли его в процессе ремонтных работ.
Как поясняют специалисты, на находке есть надпись, из которой следует, что внутри лежат 

16 ноября 2017, 09:48
Чудотворная икона снова в Самаре

Чудотворная икона снова в Самаре

В Самару снова привезли уникальную, единственную в мире двустороннюю мироточивую икону Пресвятой Богородицы "Умиление". Сейчас она находится в  храме в честь Казанской иконы Божией Матери, расположенном недалеко от  Губернского рынка.
Икона "Умиление" - любимый образ Преподобного Серафима Саровского. Великого подвижника 

7 сентября 2017, 03:23
Жителя Стокгольма оштрафовали за поедание бекона перед мусульманками

Жителя Стокгольма оштрафовали за поедание бекона перед мусульманками

53-летнего мужчину признали виновным в оскорблении чувств верующих.
1 сентября 2017, 03:38
Российские священники назвали грехи, в которых чаще всего признаются россияне

Российские священники назвали грехи, в которых чаще всего признаются россияне

Несколько десятков российских священнослужителей приняли участие в необычном опросе и рассказали, в каких грехах чаще всего признаются прихожане. На первых строках этого списка расположились гордыня, суеверие, маловерие, уныние, неудовлетворенность жизнью и лень.
Как показали результаты опроса, многие верующие предпочитают не 

24 августа 2017, 12:17
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