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Мужчина хотел зарезать сестру-инвалида из-за квартиры в Тольятти
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11 апреля 2018, 12:47
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Пьяный сельчанин убил собутыльника и поджег его дом в Самарской области
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11 апреля 2018, 11:00
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Бывший полицейский, который в составе ОПГ грабил и похищал людей в Самаре, получил 9 лет тюрьмы
В Самарском областном суде завершился процесс над бывшим сотрудником полиции. 32-летний мужчина вступил в состав организованной преступной группировки, которая совершила серию нападений на жителей города.
По информации следствия, с 15 по 24 мая 2016 года бывший правоохранитель вместе с сообщниками совершил …
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11 апреля 2018, 07:55
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Пьяный мужчина «воспитывал» дочь угрозой удушения в Самарской области
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10 апреля 2018, 04:44
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13 апреля стартует онлайн-бронирование льготных путевок для самарских детей
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10 апреля 2018, 09:00
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Азаров сообщил о строительстве новых школ и возможном переводе детей на пятидневку
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10 апреля 2018, 03:12
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Двое детей устроили пожар на балконе дома в Тольятти
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10 апреля 2018, 10:22
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Мужчина воровал деньги с банковской карты матери в Самарской области
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6 апреля 2018, 02:35
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В Китае заявили об обнаружении шкатулки с останками Будды
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16 ноября 2017, 09:48
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Чудотворная икона снова в Самаре
В Самару снова привезли уникальную, единственную в мире двустороннюю мироточивую икону Пресвятой Богородицы "Умиление". Сейчас она находится в храме в честь Казанской иконы Божией Матери, расположенном недалеко от Губернского рынка.
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7 сентября 2017, 03:23
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Жителя Стокгольма оштрафовали за поедание бекона перед мусульманками
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1 сентября 2017, 03:38
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Российские священники назвали грехи, в которых чаще всего признаются россияне
Несколько десятков российских священнослужителей приняли участие в необычном опросе и рассказали, в каких грехах чаще всего признаются прихожане. На первых строках этого списка расположились гордыня, суеверие, маловерие, уныние, неудовлетворенность жизнью и лень.
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24 августа 2017, 12:17