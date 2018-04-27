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Материалы по теме:

Пьяный пациент больницы обругал и покусал сотрудника Росгвардии в Самаре

Пьяный пациент больницы обругал и покусал сотрудника Росгвардии в Самаре

На днях к экипажу вневедомственной охраны поступил сигнал из больницы на улице Калинина в Самаре. Прибывшие на место стражи порядка выяснили, что помощь медикам потребовалась из-за агрессивного поведения одного из пациентов. В учреждение доставили 50-летнего мужчину, Он жаловался на боль 

26 апреля 2018, 12:33
В Ульяновске директор фирмы угрожал расстрелом врачу-педиатру

В Ульяновске директор фирмы угрожал расстрелом врачу-педиатру

В Ульяновске вынесли приговор местному предпринимателю. Мужчина получил срок за то, что угрожал убийством врачу-педиатру.

10 октября прошлого года медик находился возле дома на улице Шолмова, когда к нему подошел пьяный подозреваемый. Бизнесмен заявил, что врач поставил его ребенку неверный диагноз. 

20 апреля 2018, 07:58
Мужчина зарезал продавщицу магазина и ограбил отца в Самарской области

Мужчина зарезал продавщицу магазина и ограбил отца в Самарской области

В Красноярском районе Самарской области завершено расследование в отношении жителя Красноярского района. 41-летний мужчина обвиняется сразу в нескольких преступлениях.

По версии следствия, 23 июля прошлого года он напился и решил ограбить магазин в селе Мордовская Селитьба. Злоумышленник зарезал продавщицу, а потом 

20 апреля 2018, 10:51
В Самарской области женщина пыталась зарезать мужа

В Самарской области женщина пыталась зарезать мужа

На днях в полицию поступило сообщение из больницы в Красноярском районе области. Туда за помощью обратился мужчина с ножевым ранением.

Во время расследования выяснилось, что 47-летний пострадавший стал жертвой конфликта между ним и его супругой. Семейная пара распивала спиртное, но потом 

19 апреля 2018, 06:37
Восьмерых человек, подозреваемых в терроризме, задержали в Бельгии

Восьмерых человек, подозреваемых в терроризме, задержали в Бельгии

В воскресенье в Бельгии прошла масштабная антитеррористическая операция. В результате оперативных мероприятий в руках силовиков оказались восемь человек. Задержания прошли в брюссельской коммуне Моленбек-Сен-Жан, а также в городах Герардсберген и Мехелен в бельгийской Фландрии, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру страны.

Отмечается, 
5 марта 2018, 07:59
Пилот выпал из вертолета во время показательных выступлений в Бельгии

Пилот выпал из вертолета во время показательных выступлений в Бельгии

В Бельгии на авиашоу произошла трагедия. Пилот военного вертолета выпал из кабины в процессе показательных выступлений, рассказывает информагентство Belga.
Летчик сорвался с высоты в несколько сотен метров, когда управлял винтокрылой машиной Agusta A-109. Парашюта на нем не было, мужчина погиб. 

4 сентября 2017, 09:04
На самарских остановках устроили выставку современного искусства

На самарских остановках устроили выставку современного искусства

В Самаре остановки общественного транспорта работами современных российских и европейских художников. Проект называется «Улица как музей, музей как улица». Тема самарской выставки – еда.  

«Еда — первая ассоциация с Фабрикой-кухней, крупным механизированным предприятием общественного питания в 1930-е годы 
8 июня 2017, 07:00
По Сызрани прошлась студентка колледжа искусств в русской традиционной одежде «против течения»

По Сызрани прошлась студентка колледжа искусств в русской традиционной одежде «против течения»

18-летняя студентка Сызранского колледжа искусств и культуры Алиса Манахова присоединилась к проекту Аллы Соловкской «Против течения». Суть акции - реконструкция старинных народных женских костюмов, в которых участницы выходят на городские улицы и фотографируются на фоне современных жителей. Хотя московская художница 
12 мая 2017, 11:11
По 100 тысяч на руки: в Самаре наградили деятелей культуры и искусства

По 100 тысяч на руки: в Самаре наградили деятелей культуры и искусства

Накануне в здании областного правительства наградили лауреатов губернской премии в сфере культуры и искусств, а также победителей конкурса на предоставление губернских грантов.
20 музыкантов и актеров, режиссеров и художников 63 региона стали лауреатами Губернских премий в области культуры и искусства. 

27 апреля 2017, 04:58
В Самаре открылась выставка

В Самаре открылась выставка "Арт-мост. Впечатления от лета"

Живопись мимолетных впечатлений о летнем настроении. В Самарском областном художественном музее открылась уникальная выставка работ современных российских импрессионистов "Арт-мост. Впечатления от лета". На вернисаже представлены картины трех известных художников из Санкт-Петербурга, Москвы и Сочи - всего более 40 работ. Все 
18 ноября 2016, 07:34
Бельгия будет бомбить ИГ в составе коалиции США

Бельгия будет бомбить ИГ в составе коалиции США

Руководство страны заявило о своих планах принимать участие в бомбардировках боевиков «Исламского государства» в рядах международной коалиции, руководимой Соединенными Штатами. Боевые вылеты истребителей F-16 в рамках соответствующего соглашения возобновятся. В этой связи инициируются необходимые в таких случаях дискуссии в кабинете 
25 марта 2016, 04:12
В Брюсселе произошла серия взрывов, есть погибшие

В Брюсселе произошла серия взрывов, есть погибшие

Сегодня, 22 марта, весь мир был потрясен серией взрывов в Бельгии. Два из них случились в аэропорту Брюсселя. Сообщается, что бомбу привел в действие террорист-смертник.  

Ещё три взрыва прогремело в метро. По последним данным, погибло более 20 человек, 
22 марта 2016, 02:47
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