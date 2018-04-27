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Пьяный пациент больницы обругал и покусал сотрудника Росгвардии в Самаре
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26 апреля 2018, 12:33
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В Ульяновске директор фирмы угрожал расстрелом врачу-педиатру
В Ульяновске вынесли приговор местному предпринимателю. Мужчина получил срок за то, что угрожал убийством врачу-педиатру.
10 октября прошлого года медик находился возле дома на улице Шолмова, когда к нему подошел пьяный подозреваемый. Бизнесмен заявил, что врач поставил его ребенку неверный диагноз. …
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20 апреля 2018, 07:58
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Мужчина зарезал продавщицу магазина и ограбил отца в Самарской области
В Красноярском районе Самарской области завершено расследование в отношении жителя Красноярского района. 41-летний мужчина обвиняется сразу в нескольких преступлениях.
По версии следствия, 23 июля прошлого года он напился и решил ограбить магазин в селе Мордовская Селитьба. Злоумышленник зарезал продавщицу, а потом …
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20 апреля 2018, 10:51
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В Самарской области женщина пыталась зарезать мужа
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19 апреля 2018, 06:37
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Восьмерых человек, подозреваемых в терроризме, задержали в Бельгии
В воскресенье в Бельгии прошла масштабная антитеррористическая операция. В результате оперативных мероприятий в руках силовиков оказались восемь человек. Задержания прошли в брюссельской коммуне Моленбек-Сен-Жан, а также в городах Герардсберген и Мехелен в бельгийской Фландрии, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру страны.
Отмечается, …
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5 марта 2018, 07:59
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Пилот выпал из вертолета во время показательных выступлений в Бельгии
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4 сентября 2017, 09:04
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На самарских остановках устроили выставку современного искусства
В Самаре остановки общественного транспорта работами современных российских и европейских художников. Проект называется «Улица как музей, музей как улица». Тема самарской выставки – еда.
«Еда — первая ассоциация с Фабрикой-кухней, крупным механизированным предприятием общественного питания в 1930-е годы …
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8 июня 2017, 07:00
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По Сызрани прошлась студентка колледжа искусств в русской традиционной одежде «против течения»
18-летняя студентка Сызранского колледжа искусств и культуры Алиса Манахова присоединилась к проекту Аллы Соловкской «Против течения». Суть акции - реконструкция старинных народных женских костюмов, в которых участницы выходят на городские улицы и фотографируются на фоне современных жителей. Хотя московская художница …
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12 мая 2017, 11:11
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По 100 тысяч на руки: в Самаре наградили деятелей культуры и искусства
Накануне в здании областного правительства наградили лауреатов губернской премии в сфере культуры и искусств, а также победителей конкурса на предоставление губернских грантов.
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27 апреля 2017, 04:58
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В Самаре открылась выставка "Арт-мост. Впечатления от лета"
Живопись мимолетных впечатлений о летнем настроении. В Самарском областном художественном музее открылась уникальная выставка работ современных российских импрессионистов "Арт-мост. Впечатления от лета". На вернисаже представлены картины трех известных художников из Санкт-Петербурга, Москвы и Сочи - всего более 40 работ. Все …
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18 ноября 2016, 07:34
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Бельгия будет бомбить ИГ в составе коалиции США
Руководство страны заявило о своих планах принимать участие в бомбардировках боевиков «Исламского государства» в рядах международной коалиции, руководимой Соединенными Штатами. Боевые вылеты истребителей F-16 в рамках соответствующего соглашения возобновятся. В этой связи инициируются необходимые в таких случаях дискуссии в кабинете …
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25 марта 2016, 04:12
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В Брюсселе произошла серия взрывов, есть погибшие
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22 марта 2016, 02:47