Конституционный суд Бельгии решил ужесточить местный закон о трансгендерах. Теперь из паспортов жителей страны исчезнут определения «мужчина» и «женщина», сообщает ТАСС.
Ранее в Бельгии был принят закон, который разрешил гражданам страны с 12 лет не только менять в своих документах имя, но и пол. Причем делать это можно неограниченное количество раз. До этого бельгийцам приходилось проходить ради выполнения этой задачи целый ряд формальных процедур. Местные правозащитники сочли подобное положение вещей унизительным.
Более того, закон предусматривает, что с 16 лет бельгийские граждане могут вносить изменения не только в свои действующие документы, но и в свидетельства о рождении.
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