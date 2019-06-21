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Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20.06.2019 
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В Великобритании мужчину осудили за хранение пистолета, изготовленного на 3D-принтере

В Великобритании мужчину осудили за хранение пистолета, изготовленного на 3D-принтере

В Британии впервые вынесли приговор мужчине за хранение оружия, изготовленного на 3D-принтере. Под уголовное преследование попал 26-летний житель Лондона Тендаи Мусуере. В 2017 году у него нашли «напечатанные» части пистолета. Молодой человек пояснил, что оружие ему понадобилось для съемок фильма 
20 июня 2019, 10:22
В Германии медбрата посадили пожизненно за убийство 85 пациентов

В Германии медбрата посадили пожизненно за убийство 85 пациентов

В немецком городе Ольденбург завершился процесс в отношении медбрата Нильса Хогеля. Он обвинялся в убийстве 85 человек. По версии следствия, он умерщвлял своих жертв, вводя им смертельные дозы лекарств.

Суд признал Хогеля виновным преступлениях и приговорил его к пожизненному 
6 июня 2019, 02:15
В Самаре осудили мужчину, воровавшего мобильники у пациентов больницы

В Самаре осудили мужчину, воровавшего мобильники у пациентов больницы

В Самаре завершен процесс над 46-летним местным жителем. Он обвинялся в серии краж мобильных телефонов.

Злоумышленник орудовал с 23 августа по 18 сентября прошлого года. Он забирался на чердак одного из корпусов больницы имени Семашко, а оттуда проникал в другие помещения. 

8 мая 2019, 11:46
В Самаре осудили вербовщика запрещенного в России «Правого сектора»

В Самаре осудили вербовщика запрещенного в России «Правого сектора»

В Самаре вступил в силу приговор в отношении местного жителя Анатолия Надточего. Он обвинялся в том, что вербовал боевиков для запрещенной в России организации «Правый сектор».

По версии следствия, мужчина завел страницу в одной из соцсететей. С ее помощью, а также 

6 мая 2019, 02:41
В Бельгии похитили арт-объект стоимостью €2,2 млн

В Бельгии похитили арт-объект стоимостью €2,2 млн

Грабители вынесли через окно галереи арт-объект «Natural Golden Chaos», который сделан из 18-каратного золота. Предмет искусства весом в 45 кг злоумышленники засунули в багажник машины и уехали. Полиция не смогла им помешать, пишет rtvi.com.

Автор «Золотого природного хаоса» 
27 апреля 2018, 02:45
Восьмерых человек, подозреваемых в терроризме, задержали в Бельгии

Восьмерых человек, подозреваемых в терроризме, задержали в Бельгии

В воскресенье в Бельгии прошла масштабная антитеррористическая операция. В результате оперативных мероприятий в руках силовиков оказались восемь человек. Задержания прошли в брюссельской коммуне Моленбек-Сен-Жан, а также в городах Герардсберген и Мехелен в бельгийской Фландрии, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру страны.

Отмечается, 
5 марта 2018, 07:59
Пилот выпал из вертолета во время показательных выступлений в Бельгии

Пилот выпал из вертолета во время показательных выступлений в Бельгии

В Бельгии на авиашоу произошла трагедия. Пилот военного вертолета выпал из кабины в процессе показательных выступлений, рассказывает информагентство Belga.
Летчик сорвался с высоты в несколько сотен метров, когда управлял винтокрылой машиной Agusta A-109. Парашюта на нем не было, мужчина погиб. 

4 сентября 2017, 09:04
В Соединенных Штатах полностью отменен запрет на службу в армии трансгендеров

В Соединенных Штатах полностью отменен запрет на службу в армии трансгендеров

Пентагон отменил запрет на несение военной службы транссексуалами. Об этом проинформировало руководство американского военного ведомства.
Как отмечается, целью отмены запрета будет предоставление возможности открытого признания в своей сексуальной ориентации. Теперь, в соответствии с новыми установками, никто не может быть уволен 

1 июля 2016, 11:46
Бельгия будет бомбить ИГ в составе коалиции США

Бельгия будет бомбить ИГ в составе коалиции США

Руководство страны заявило о своих планах принимать участие в бомбардировках боевиков «Исламского государства» в рядах международной коалиции, руководимой Соединенными Штатами. Боевые вылеты истребителей F-16 в рамках соответствующего соглашения возобновятся. В этой связи инициируются необходимые в таких случаях дискуссии в кабинете 
25 марта 2016, 04:12
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