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Имущество «АвтоВАЗагрегата» уйдет с молотка
В Тольятти объявлены торги по продаже имущества банкротящегося «АвтоВАЗагрегата». Соответствующее сообщение появилось на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Конкурсный управляющий попытается найти покупателей на объекты недвижимости по адресу производства на Поволжском шоссе в Автограде. Начальная цена за все …
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7 мая 2019, 05:20
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16 млн рублей готовы потратить на обследование Фрунзенского моста
В Самаре потратят 16 млн рублей на испытания и первичное обследование сооружений нового Фрунзенского моста, говорится в сообщении на портале госзакупок. Подрядчика ищет областной Минтранс. Предстоит исследовать напряженно-деформированное состояние конструкций под воздействием временных нагрузок для выявления особенностей. При этом …
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26 марта 2019, 09:10
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Кому завод срочно? Сызранский «Нефтемаш» выставлен на Авито
На продажу выставлено абсолютно все – земля, оборудование, весь комплекс имущества, включая проходную, компрессорную и подстанцию, подъездные железнодорожные пути, гараж и заводские корпуса, говорится в сообщении, опубликованном на сайте бесплатных объявлений.
Аукционный брокер предупреждает, что возможна только прямая покупка. …
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3 марта 2019, 07:13
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В Самаре состоится рождественский аукцион
Одним из значимых культурных мероприятий, проводимых в Самарской области, является Благотворительный аукцион «Самарский». Организатором является Благотворительный фонд «Радость». Мероприятие проходит при поддержке Правительства Самарской области и с высочайшего благословения Митрополита Самарского и Тольяттинского Сергия. Информационную поддержку акции оказывают телеканал «ТЕРРА» …
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14 января 2019, 03:42
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В Китае создали корпус копии «Титаника» для туристов
В КНР завершили сооружение корпуса копии «Титаника» в натуральную величину, который планируется использовать для туристов. На корабле для любителей острых ощущений будет имитироваться процесс затопления.
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14 апреля 2017, 01:40
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Российский двойник Ди Каприо снялся в кинопародии на «Титаник»
На ВДНХ прошли съемки кинопародии на фильм "Титаник". Вместо Ди Каприо в главной роли снялся его российский двойник Роман Бурцев.
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13 июля 2016, 11:33
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