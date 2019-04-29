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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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7 мая 2019, 05:20
16 млн рублей готовы потратить на обследование Фрунзенского моста

16 млн рублей готовы потратить на обследование Фрунзенского моста

В Самаре потратят 16 млн рублей на испытания и первичное обследование сооружений нового Фрунзенского моста, говорится в сообщении на портале госзакупок. Подрядчика ищет областной Минтранс. Предстоит исследовать напряженно-деформированное состояние конструкций под воздействием временных нагрузок для выявления особенностей. При этом 
26 марта 2019, 09:10
Кому завод срочно? Сызранский «Нефтемаш» выставлен на Авито

Кому завод срочно? Сызранский «Нефтемаш» выставлен на Авито

На продажу выставлено абсолютно все – земля, оборудование, весь комплекс имущества, включая проходную, компрессорную и подстанцию, подъездные железнодорожные пути, гараж и заводские корпуса, говорится в сообщении, опубликованном на сайте бесплатных объявлений.
 
Аукционный брокер предупреждает, что возможна только прямая покупка. 
3 марта 2019, 07:13
В Самаре состоится рождественский аукцион

В Самаре состоится рождественский аукцион

Одним из значимых культурных мероприятий, проводимых в Самарской области, является Благотворительный аукцион «Самарский». Организатором является Благотворительный фонд «Радость». Мероприятие проходит при поддержке Правительства Самарской области и с высочайшего благословения Митрополита Самарского и Тольяттинского Сергия. Информационную поддержку акции оказывают телеканал «ТЕРРА» 
14 января 2019, 03:42
В Китае создали корпус копии «Титаника» для туристов

В Китае создали корпус копии «Титаника» для туристов

В КНР завершили сооружение корпуса копии «Титаника» в натуральную величину, который планируется использовать для туристов. На корабле для любителей острых ощущений будет имитироваться процесс затопления.
Строительство этого аналога известного океанского лайнера стартовало в январе 2014-го в провинции Сычуань. Стоимость проекта 

14 апреля 2017, 01:40
Российский двойник Ди Каприо снялся в кинопародии на «Титаник»

Российский двойник Ди Каприо снялся в кинопародии на «Титаник»

На ВДНХ прошли съемки кинопародии на фильм "Титаник". Вместо Ди Каприо в главной роли снялся его российский двойник Роман Бурцев.
Кейт Уинслетт на съемочной площадке "заменила" известный блогер Лера Любарская. Ролик "Титаник" будет участником Первого всероссийского фестиваля кинопародий "Швединг", итоги 

13 июля 2016, 11:33
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