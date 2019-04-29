В Китае создали корпус копии «Титаника» для туристов В КНР завершили сооружение корпуса копии «Титаника» в натуральную величину, который планируется использовать для туристов. На корабле для любителей острых ощущений будет имитироваться процесс затопления.

Строительство этого аналога известного океанского лайнера стартовало в январе 2014-го в провинции Сычуань. Стоимость проекта …