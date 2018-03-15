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Пятый по величине алмаз в истории продан за 40 миллионов долларов в Бельгии
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13 марта 2018, 08:38
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Больше миллиарда отдала компания «Самаранефтегаз» за участок под Саратовом
Компания «Самаранефтегаз» купила на аукционе участок в Саратовской области по цене в 43 раза выше стартовой. За право пользования недрами Успенского нефтяного месторождения вблизи Балаково дочерняя структура «Роснефти» заплатила 1 миллиард 380 миллионов рублей, тогда как торги стартовали с отметки …
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13 марта 2018, 09:04
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Самарская полиция хочет арендовать шесть лошадей
Самарская полиция намерена взять в аренду шесть лошадей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.
Согласно условиям аукциона, максимальная цена контракта должна составить 744,8 тысячи рублей. Животные будут использоваться в течение полугода: с апреля по сентябрь 2018 года. Правоохранители предъявляют к лошадям …
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8 февраля 2018, 09:45
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На капитальный ремонт Красноглинского шоссе направят 96,6 миллиона рублей
В Самарской области ищут подрядчика, который займется капитальным ремонтом дорог. Речь идет о приведении в порядок трассы «Самара-Бугуруслан» и Красноглинского шоссе на участке от моста через реку Сок до Волжского шоссе.
На ремонт первого объекта планируется направить 353,4 миллиона рублей. Протяженность …
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7 февраля 2018, 10:22
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В Самаре пытаются продать бывший офис «Волга-Кредит банка»
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19 января 2018, 01:16
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Золото тольяттинского «ФИА-Банка» снова никто не берет
Повторные торги по продаже имущества тольяттинского «ФИА-Банка», в том числе мерных слитков и памятных драгоценных монет, вновь признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. Об этом сообщает «Агентство по страхованию вкладов», которое является конкурсным управляющим банкрота.
Всего к реализации предлагалось …
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26 декабря 2017, 08:48
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В Самаре никто не захотел принять снег
В Самаре не нашлось желающих складировать 22 тысячи тонн снега, которые собираются вывезти с улиц города. Торги на портале госзакупок, которые объявлял муницпиальный «Спецремстройзеленхоз», были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Максимальная цена контракта составляла 1,5 млн рублей. Работы необходимо было …
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20 декабря 2017, 09:01
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Покупай, торопись: Мэрия Самары выставила на продажу 100-летний гараж
Мэрия Самары скорректировала список приватизации муниципального имущества. Как говорится в соответствующем постановлении на сайте горадминистрации, в частности, чиновники решили продать гараж 1917 года постройки, расположенный на улице Куйбышева, 92, рядом с областным художественным музеем.
Строение не относится в …
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15 октября 2017, 06:35