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«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
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Пятый по величине алмаз в истории продан за 40 миллионов долларов в Бельгии

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Больше миллиарда отдала компания «Самаранефтегаз» за участок под Саратовом

Компания «Самаранефтегаз» купила на аукционе участок в Саратовской области по цене в 43 раза выше стартовой. За право пользования недрами Успенского нефтяного месторождения вблизи Балаково дочерняя структура «Роснефти» заплатила 1 миллиард 380 миллионов рублей, тогда как торги стартовали с отметки 

13 марта 2018, 09:04
Самарская полиция хочет арендовать шесть лошадей

Самарская полиция хочет арендовать шесть лошадей

Самарская полиция намерена взять в аренду шесть лошадей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Согласно условиям аукциона, максимальная цена контракта должна составить 744,8 тысячи рублей. Животные будут использоваться в течение полугода: с апреля по сентябрь 2018 года. Правоохранители предъявляют к лошадям 

8 февраля 2018, 09:45
На капитальный ремонт Красноглинского шоссе направят 96,6 миллиона рублей

На капитальный ремонт Красноглинского шоссе направят 96,6 миллиона рублей

В Самарской области ищут подрядчика, который займется капитальным ремонтом дорог. Речь идет о приведении в порядок трассы «Самара-Бугуруслан» и Красноглинского шоссе на участке от моста через реку Сок до Волжского шоссе.

На ремонт первого объекта планируется направить 353,4 миллиона рублей. Протяженность 

7 февраля 2018, 10:22
В Самаре пытаются продать бывший офис «Волга-Кредит банка»

В Самаре пытаются продать бывший офис «Волга-Кредит банка»

7-этажное нежилое здание площадью около 3000 квадратных метров и земельный участок под ним на 879 квадратных метров находятся в Ленинском районе Самары.
19 января 2018, 01:16
Золото тольяттинского «ФИА-Банка» снова никто не берет

Золото тольяттинского «ФИА-Банка» снова никто не берет

Повторные торги по продаже имущества тольяттинского «ФИА-Банка», в том числе мерных слитков и памятных драгоценных монет, вновь признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. Об этом сообщает «Агентство по страхованию вкладов», которое является конкурсным управляющим банкрота.

Всего к реализации предлагалось 
26 декабря 2017, 08:48
В Самаре никто не захотел принять снег

В Самаре никто не захотел принять снег

В Самаре не нашлось желающих складировать 22 тысячи тонн снега, которые собираются вывезти с улиц города. Торги на портале госзакупок, которые объявлял муницпиальный «Спецремстройзеленхоз», были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Максимальная цена контракта составляла 1,5 млн рублей. Работы необходимо было 

20 декабря 2017, 09:01
Покупай, торопись: Мэрия Самары выставила на продажу 100-летний гараж

Покупай, торопись: Мэрия Самары выставила на продажу 100-летний гараж

Мэрия Самары скорректировала список приватизации муниципального имущества. Как говорится в соответствующем постановлении на сайте горадминистрации, в частности, чиновники решили продать гараж 1917 года постройки, расположенный на улице Куйбышева, 92, рядом с областным художественным музеем.

Строение не относится в 
15 октября 2017, 06:35
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