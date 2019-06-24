Британка узнала о своей беременности за 45 минут до родов Необычный случай произошел некоторое время назад с жительницей Великобритании. Эммалуиз Леггэйт утверждает, что узнала о своей беременности за 45 минут до родов. По словам женщины, одним прекрасным утром у нее округлился живот, а спустя короткое время, она произвела на свет …