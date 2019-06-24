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Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 21.06.2019 
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В Великобритании мужчину осудили за хранение пистолета, изготовленного на 3D-принтере

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20 июня 2019, 10:22
Британских водителей предупредят о ежиках на дорогах

Британских водителей предупредят о ежиках на дорогах

Британские власти решили ввести в стране новый дорожный знак. По замыслу представителей местного Минтранса, он должен предупреждать водителей о мелких животных, перебегающих проезжую часть. Сам знак будет представлять из себя треугольник с черным ежиком на белом фоне, сообщает ТАСС
18 июня 2019, 01:20
На РЖД введут четыре класса обслуживания пассажиров

На РЖД введут четыре класса обслуживания пассажиров

В следующем году «Федеральная пассажирская компания» намерена ввести четыре класса обслуживания в пассажирских поездах. Они будут называться бюджет, эконом, комфорт и бизнес. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума сообщила заместитель генерального директора ФПК Марина Жегулина, пишет РИА 
7 июня 2019, 02:24
Сладости в Британии хотят продавать в пугающей упаковке

Сладости в Британии хотят продавать в пугающей упаковке

В Великобритании решили ввести ограничения на продажу сладостей. По мнению специалистов Института исследований госполитики, такие продукты должны продаваться в невзрачной или даже отталкивающей упаковке, чтобы снизить к ним интерес. Эти планы получили одобрение Салли Дэвис, главного медицинского инспектора Англии, сообщает 
5 июня 2019, 02:05
В Китае создали самый быстрый в мире поезд на магнитной подушке

В Китае создали самый быстрый в мире поезд на магнитной подушке

Китайские инженеры разработали новый поезд на магнитной подушке, который станет самым быстрым в мире после его ввода в эксплуатацию. Транспортное средство создает компания CRRC. Ожидается, что состав сможет развивать скорость до 600 километров в час.

Поезда на электромагнитной подушке 
28 мая 2019, 01:55
С рельсов сошли 8 вагонов «товарняка», следовавшего в Октябрьск

С рельсов сошли 8 вагонов «товарняка», следовавшего в Октябрьск

Следователи ведут проверку обстоятельств схода с рельсов грузового поезда, состоящего из 76 вагонов. Его маршрут движения Рузаевка – Октябрьск Куйбышевской железной дороги. Инцидент случился 21 мая в 12:35 в районе станции Барыш в Ульяновской области. На Куйбышевской железной дороге сошли 
22 мая 2019, 09:18
Британка узнала о своей беременности за 45 минут до родов

Британка узнала о своей беременности за 45 минут до родов

Необычный случай произошел некоторое время назад с жительницей Великобритании.  Эммалуиз Леггэйт утверждает, что узнала о своей беременности за 45 минут до родов. По словам женщины, одним прекрасным утром у нее округлился живот, а спустя короткое время, она произвела на свет 
5 апреля 2019, 12:47
В Сызрани пассажирский поезд «Москва - Самара» сбил насмерть мужчину

В Сызрани пассажирский поезд «Москва - Самара» сбил насмерть мужчину

Во вторник утром, 12 марта, в Сызрани произошел смертельный случай на железной дороге. Примерно в девять часов утра в районе улицы Декабристов, неподалеку от платформы «966 километр» поезд травмировал человека. По словам источника, мужчина переходил железнодорожные пути около «горбатого» моста 
12 марта 2019, 11:17
Кусок скалы пустил под откос поезд в Болгарии

Кусок скалы пустил под откос поезд в Болгарии

На днях на железной дороге в Болгарии произошло ЧП. Поезд, следовавший  из Септември в Добринище, сошел с рельсов. Инцидент случился на участке между городами Якоруда и Белица.

По предварительной версии, состав ушел под откос из-за того, что наехал на 
20 декабря 2018, 02:20
Тысячи немецких железнодорожников вышли на забастовку

Тысячи немецких железнодорожников вышли на забастовку

Несколько тысяч немецких железнодорожников устроили забастовку. Причиной стачки стала нехватка персонала. Из-за этого люди вынуждены трудиться сверхурочно и они требовали оплату за свою работу. Из-за акции протеста движение поездов оказалось временно парализованным.

Забастовка прекратилась утром в понедельник. Движение составов 
10 декабря 2018, 05:35
Поезд сбил насмерть женщину в районе станции «Жигулевское море»

Поезд сбил насмерть женщину в районе станции «Жигулевское море»

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27 февраля 2018, 10:47
В Самарской области видеоролики с подростками-«зацеперами» объявили вне закона

В Самарской области видеоролики с подростками-«зацеперами» объявили вне закона

На просторах всемирной сети с каждым днем увеличивается количество роликов, в которых дети катаются на крышах железнодорожных вагонов и сцепках. Подростки называют эту опасную забаву «зацепингом». Теперь такие видео находятся вне закона. Соответствующее решение принял Сызранский городской суд на основании 

14 февраля 2018, 03:31
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