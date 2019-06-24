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В Великобритании мужчину осудили за хранение пистолета, изготовленного на 3D-принтере
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20 июня 2019, 10:22
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Британских водителей предупредят о ежиках на дорогах
Британские власти решили ввести в стране новый дорожный знак. По замыслу представителей местного Минтранса, он должен предупреждать водителей о мелких животных, перебегающих проезжую часть. Сам знак будет представлять из себя треугольник с черным ежиком на белом фоне, сообщает ТАСС. …
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18 июня 2019, 01:20
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На РЖД введут четыре класса обслуживания пассажиров
В следующем году «Федеральная пассажирская компания» намерена ввести четыре класса обслуживания в пассажирских поездах. Они будут называться бюджет, эконом, комфорт и бизнес. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума сообщила заместитель генерального директора ФПК Марина Жегулина, пишет РИА …
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7 июня 2019, 02:24
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Сладости в Британии хотят продавать в пугающей упаковке
В Великобритании решили ввести ограничения на продажу сладостей. По мнению специалистов Института исследований госполитики, такие продукты должны продаваться в невзрачной или даже отталкивающей упаковке, чтобы снизить к ним интерес. Эти планы получили одобрение Салли Дэвис, главного медицинского инспектора Англии, сообщает …
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5 июня 2019, 02:05
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В Китае создали самый быстрый в мире поезд на магнитной подушке
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28 мая 2019, 01:55
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С рельсов сошли 8 вагонов «товарняка», следовавшего в Октябрьск
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22 мая 2019, 09:18
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Британка узнала о своей беременности за 45 минут до родов
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5 апреля 2019, 12:47
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В Сызрани пассажирский поезд «Москва - Самара» сбил насмерть мужчину
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12 марта 2019, 11:17
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Кусок скалы пустил под откос поезд в Болгарии
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20 декабря 2018, 02:20
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Тысячи немецких железнодорожников вышли на забастовку
Несколько тысяч немецких железнодорожников устроили забастовку. Причиной стачки стала нехватка персонала. Из-за этого люди вынуждены трудиться сверхурочно и они требовали оплату за свою работу. Из-за акции протеста движение поездов оказалось временно парализованным.
Забастовка прекратилась утром в понедельник. Движение составов …
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10 декабря 2018, 05:35
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Поезд сбил насмерть женщину в районе станции «Жигулевское море»
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27 февраля 2018, 10:47
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В Самарской области видеоролики с подростками-«зацеперами» объявили вне закона
На просторах всемирной сети с каждым днем увеличивается количество роликов, в которых дети катаются на крышах железнодорожных вагонов и сцепках. Подростки называют эту опасную забаву «зацепингом». Теперь такие видео находятся вне закона. Соответствующее решение принял Сызранский городской суд на основании …
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14 февраля 2018, 03:31
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