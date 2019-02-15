4
01
36
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 12.02.2019  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 12.02.2019  
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram

Материалы по теме:

Экс-глава Октябрьского района считает стрельбу по собакам самообороной

Экс-глава Октябрьского района считает стрельбу по собакам самообороной

В пятницу, 15 февраля, в мировом суде Ленинского района Самары началось второе заседание по резонансному делу о стрельбе по собакам в центре города. Свою версию случившегося озвучил экс-глава Октябрьского района 45-летний Константин Фоменко, который как раз и обвиняется в стрельбе 
15 февраля 2019, 10:27
Водителя, сбившего 19-летнюю девушку, ищут в Самаре

Водителя, сбившего 19-летнюю девушку, ищут в Самаре

Сотрудники самарского управления ГИБДД просят жителей города помочь с поиском виновника ДТП. Все произошло 11 февраля на проспекте Масленникова. Водитель на неизвестном автомобиле ехал по дороге в сторону улицы Скляренко. В районе дома №8 под колесами легковушки оказалась 19-летняя девушка. 

13 февраля 2019, 02:59
Вот так полет «Шмеля»: огнеметчики испепелили дзоты на Рощинском полигоне

Вот так полет «Шмеля»: огнеметчики испепелили дзоты на Рощинском полигоне

На днях огнеметчики 2-й гвардейской общевойсковой армии провели боевые стрельбы на Рощинском полигоне. Перед ними стояла задача поразить укрепленные огневые точки условного противника. Стрельба велась с помощью реактивных огнеметов «Шмель» и «Приз» с боеприпасами, создающими объемный взрыв. Дистанция ведения огня 

13 февраля 2019, 12:03
Британец умудрился промотать несколько миллионов фунтов, выигранных в лотерею

Британец умудрился промотать несколько миллионов фунтов, выигранных в лотерею

Срыв джек-пота в лотерее еще не означает, что деньги гарантируют долгую беззаботную жизнь. В 2002 году житель Великобритании Майкл Кэролл стал обладателем 9,7 миллиона фунтов стерлингов. 19-летний парень решил зажить на широкую ногу. Он хвастался, что тратит по 10 тысяч 
12 февраля 2019, 01:38
В Самарской области подняли по тревоге 4 000 мотострелков

В Самарской области подняли по тревоге 4 000 мотострелков

В среду, 6 февраля, в Самарской области были подняты по тревоге бригады 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа — всего 4 тысячи человек. Это было сделано в рамках тактического учения. Накануне также по тревоге подняли бригаду материально-технического обеспечения. Учения стартуют 
6 февраля 2019, 12:14
1200 солдат подняли по тревоге в Самарской области

1200 солдат подняли по тревоге в Самарской области

В Самарской области стартовали военные учения. В этот раз армейское командование решило отработать действия бригады материально-технического обеспечения Центрального военного округа. Для этого по тревоге подняли 1200 бойцов. 500 из них-призывники.

Личный состав бригады на машинах совершил 40-километровый марш до Рощинского полигона. 

5 февраля 2019, 02:13
В Самаре под колеса иномарки на «зебре» попала 17-летняя девушка

В Самаре под колеса иномарки на «зебре» попала 17-летняя девушка

В понедельник, 4 февраля, участницей ДТП в Самаре оказалась 18-летняя девушка. Авария произошла в Железнодорожном районе. В 18:30 45-летний мужчина ехал на иномарке Honda Pilot по улице Революционной в направлении Гагарина. По пути он сбил 17-летнюю девушку, которая пересекала проезжую 
5 февраля 2019, 01:57
В Тольятти задержали 25-летнюю девушку, находившуюся в федеральном розыске

В Тольятти задержали 25-летнюю девушку, находившуюся в федеральном розыске

Что она такого натворила, не сообщается. Известно, что в федеральном розыске она находится после того, как скрылась от органов дознания. Стражам порядка девушка попалась случайно. Ее остановил экипаж вневедомственной охраны, патрулировавший Автозаводский район. На проспекте Степана Разина сотрудники Росгвардии обратили 

2 февраля 2019, 04:23
Самую толстую в Великобритании кошку в четвертый раз вернули в приют

Самую толстую в Великобритании кошку в четвертый раз вернули в приют

Самая толстая кошка в Великобритании по кличке Митзи никак не может найти себе хозяина. Ее уже в четвертый раз вернули в приют. К волонтерам животное попало в 2017 году, и тогда оно весило более 7 килограммов. В учреждении ей назначили 
21 января 2019, 01:26
Военнослужащим запаса хотят запретить пользоваться соцсетями

Военнослужащим запаса хотят запретить пользоваться соцсетями

В России могут запретить пользоваться соцсетями не только действующим военнослужащим, но и некоторым категориям уволенных в запас солдат-срочников, пишут федеральные СМИ со ссылкой на комитет Госдумы по обороне. Норма коснется тех, кто был допущен к гостайне либо служил в секретных 

17 января 2019, 03:22
Самую красивую болельщицу России сняли на видео в Самаре

Самую красивую болельщицу России сняли на видео в Самаре

В Самаре в день матча ЧМ-2018 Россия – Уругвай, который состоялся на «Самара Арене» 25 июня, была замечена модель Наталья Андреева (Немчинова), которая в сети получила «звание» самой красивой болельщицы нашей 
28 июня 2018, 01:08
Из-за ливней в центре Великобритании началось наводнение

Из-за ливней в центре Великобритании началось наводнение

В центральных районах Англии после проливных дождей наблюдается наводнение. От разгула стихии пострадали Нортгемптоншир и Уэст-Мидлендс. В Бирмингеме затопило многие дороги и возник транспортный коллапс. Уровень воды в центре города поднялся до 1,5 метра. По подсчетам синоптиков, за час в 
28 мая 2018, 07:10
Цветы со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл отправили в хоспис

Цветы со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл отправили в хоспис

Букеты цветов со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл передали в хоспис Святого Иосифа в лондонском Хакни. Все шедевры флористики были созданы дизайнером Филиппой Крэддок, она лично отобрала и перевязала вручную все живые композиции для пациентов.

Напомним, что младший 
21 мая 2018, 08:37
В Самарской области разгорается спортивный скандал

В Самарской области разгорается спортивный скандал

В Самарской области тем временем разгорается спортивный скандал. Один из символов современного Тольятти и всего зимнего сезона в регионе - финал Кубка России по сноукайтингу, который намечен на 20-е числа февраля, может не состояться. Соревнования лишили официального статуса. Причина, как 

24 января 2018, 01:24
В Самаре назревает скандал федерального масштаба

В Самаре назревает скандал федерального масштаба

Самарец Вадим Афанасьев сообщил в Фейсбуке, что в Самаре назревает коммунальный скандал федерального масштаба. По данным из открытых источников, одна из крупнейших в городе управляющих компаний - «ЖКС», которая обслуживает более 1000 домов, накопила долг перед поставщиком тепла, компанией 
29 ноября 2017, 07:31
Ученые выяснили, как легко распознать скандалиста

Ученые выяснили, как легко распознать скандалиста

Специалисты из Сан-Диего узнали, как распознать слишком конфликтного человека по внешним факторам. Речь идет о всем известной разновидности людей, которые не могут держать под контролем собственные эмоции. Они отличаются нетерпимостью к окружающим, и по любому поводу предъявляют окружающим претензии. Такие 

23 ноября 2017, 04:18
Ученые выяснили, как просмотр порнографии влияет на работу мозга

Ученые выяснили, как просмотр порнографии влияет на работу мозга

Специалисты определили, что просмотр порнографии может оказывать влияние на работу мозга. Изучением этого вопроса занимались специалисты из Института развития человека общества Макса Планка.
Результаты оказались несколько неожиданными для ученых. В экспериментах были задействованы 64 добровольца в возрасте от 21-го года 

5 июля 2016, 01:19
У ведущей прогноза погоды в Румынии во время эфира выпала грудь

У ведущей прогноза погоды в Румынии во время эфира выпала грудь

25-летняя ведущая Роксана Ванча намеревалась показать своим зрителям несколько физических упражнений для утренней разминки. 
18 марта 2016, 03:51
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04

Мы Вам перезвоним!

Наверх