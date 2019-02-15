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Экс-глава Октябрьского района считает стрельбу по собакам самообороной
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15 февраля 2019, 10:27
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Водителя, сбившего 19-летнюю девушку, ищут в Самаре
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13 февраля 2019, 02:59
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Вот так полет «Шмеля»: огнеметчики испепелили дзоты на Рощинском полигоне
На днях огнеметчики 2-й гвардейской общевойсковой армии провели боевые стрельбы на Рощинском полигоне. Перед ними стояла задача поразить укрепленные огневые точки условного противника. Стрельба велась с помощью реактивных огнеметов «Шмель» и «Приз» с боеприпасами, создающими объемный взрыв. Дистанция ведения огня …
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13 февраля 2019, 12:03
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Британец умудрился промотать несколько миллионов фунтов, выигранных в лотерею
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12 февраля 2019, 01:38
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В Самарской области подняли по тревоге 4 000 мотострелков
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6 февраля 2019, 12:14
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1200 солдат подняли по тревоге в Самарской области
В Самарской области стартовали военные учения. В этот раз армейское командование решило отработать действия бригады материально-технического обеспечения Центрального военного округа. Для этого по тревоге подняли 1200 бойцов. 500 из них-призывники.
Личный состав бригады на машинах совершил 40-километровый марш до Рощинского полигона. …
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5 февраля 2019, 02:13
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В Самаре под колеса иномарки на «зебре» попала 17-летняя девушка
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5 февраля 2019, 01:57
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В Тольятти задержали 25-летнюю девушку, находившуюся в федеральном розыске
Что она такого натворила, не сообщается. Известно, что в федеральном розыске она находится после того, как скрылась от органов дознания. Стражам порядка девушка попалась случайно. Ее остановил экипаж вневедомственной охраны, патрулировавший Автозаводский район. На проспекте Степана Разина сотрудники Росгвардии обратили …
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2 февраля 2019, 04:23
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Самую толстую в Великобритании кошку в четвертый раз вернули в приют
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21 января 2019, 01:26
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Военнослужащим запаса хотят запретить пользоваться соцсетями
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17 января 2019, 03:22
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Самую красивую болельщицу России сняли на видео в Самаре
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28 июня 2018, 01:08
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Из-за ливней в центре Великобритании началось наводнение
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28 мая 2018, 07:10
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Цветы со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл отправили в хоспис
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21 мая 2018, 08:37
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В Самарской области разгорается спортивный скандал
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24 января 2018, 01:24
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В Самаре назревает скандал федерального масштаба
Самарец Вадим Афанасьев сообщил в Фейсбуке, что в Самаре назревает коммунальный скандал федерального масштаба. По данным из открытых источников, одна из крупнейших в городе управляющих компаний - «ЖКС», которая обслуживает более 1000 домов, накопила долг перед поставщиком тепла, компанией …
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29 ноября 2017, 07:31
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Ученые выяснили, как легко распознать скандалиста
Специалисты из Сан-Диего узнали, как распознать слишком конфликтного человека по внешним факторам. Речь идет о всем известной разновидности людей, которые не могут держать под контролем собственные эмоции. Они отличаются нетерпимостью к окружающим, и по любому поводу предъявляют окружающим претензии. Такие …
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23 ноября 2017, 04:18
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Ученые выяснили, как просмотр порнографии влияет на работу мозга
Специалисты определили, что просмотр порнографии может оказывать влияние на работу мозга. Изучением этого вопроса занимались специалисты из Института развития человека общества Макса Планка.
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5 июля 2016, 01:19
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У ведущей прогноза погоды в Румынии во время эфира выпала грудь
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18 марта 2016, 03:51
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