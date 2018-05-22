Россия откроет 50 национальных офисов в 29 странах … В этом году появится 50 национальных офисов России в 29 странах мира, ведь наша страна была избрана в состав исполнительного совета Всемирной туристкой организации ООН. По словам руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова, в прошлом году в государстве 24