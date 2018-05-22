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«Бункер S» Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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21 мая 2018, 10:51
Самарцы стали призерами спортивно-туристической эстафеты на Кубок полпреда в ПФО

Самарцы стали призерами спортивно-туристической эстафеты на Кубок полпреда в ПФО

В Хвалынске 16 мая открылся спортивно-туристический лагерь Приволжского федерального округа «Туриада-2018». В слете принимает участие команда Самарской области. Кульминацией первого дня слета стала спортивно-туристическая эстафета на Кубок полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе среди сильнейших команд «Туриады». 

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Самые дешевые морские курорты находятся в Абхазии и во Вьетнаме

Самые дешевые морские курорты находятся в Абхазии и во Вьетнаме

Стало известно, какие морские курорты этим летом будут самыми бюджетными. Эксперты подсчитали расходы на двухнедельный отпуск для двоих взрослых без особых претензий. Они учитывали авиабилеты, проживание на месте и дополнительные расходы.

Среди зарубежных направлений самыми дешевыми оказались курорты Абхазии 
17 мая 2018, 04:21
Россия откроет 50 национальных офисов в 29 странах

Россия откроет 50 национальных офисов в 29 странах

В этом году появится 50 национальных офисов России в 29 странах мира, ведь наша страна была избрана в состав исполнительного совета Всемирной туристкой организации ООН. По словам руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова, в прошлом году в государстве 24 
16 мая 2018, 09:27
В Черногории заблудившийся польский турист спровоцировал огромный пожар

В Черногории заблудившийся польский турист спровоцировал огромный пожар

Крупный лесной пожар на юге Черногории полыхнул из-за незадачливого польского туриста. Заблудившийся путешественник надумал развести костер, чтобы привлечь к себе внимание.
Сухая погода и порывистый ветер спровоцировали быстрое распространение пламени. Пожар охватил большую часть холма близ населенного пункта Шушань.
Ситуация 

30 августа 2017, 09:17
Черногория требует от организаторов «Евровидения-2015» извинений

Черногория требует от организаторов «Евровидения-2015» извинений

Скандал вокруг «Евровидения-2015» продолжается. Черногория, результаты голосования которой были ранее дисквалифицированы, требует от организаторов «Евровидения-2015» извинений и объяснений случившегося. По словам представителей обиженной стороны, пока никаких вразумительных пояснений Черногория не получила.

Напомним, организаторы международного музыкального соревнования отменили результаты голосования 
26 мая 2015, 04:49
Черногорский фанат сел в тюрьму за бросок файера в Акинфеева

Черногорский фанат сел в тюрьму за бросок файера в Акинфеева

На 3,5 месяца осужден болельщик, бросивший файер во вратаря нашей национальной команды в матче против Черногории. Мужчина также оштрафован на 750 евро, сообщает vijesti.me.
Напомним, что инцидент произошел 27 марта на стадионе соперника сборной России. В Игоря Акинфеева бросил горящий 
28 апреля 2015, 07:15
Черногории присудили техническое поражение в матче с Россией

Черногории присудили техническое поражение в матче с Россией

Контрольно-этический дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) присудил сборной Черногории техническое поражение со счетом 0:3 в поединке против национальной команды нашей страны.
После произошедших событий сборная России по футболу заняла третью строчку в табеле о рангах отборочного турнира к 
8 апреля 2015, 08:15
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