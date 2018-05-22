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Эксперты: большинство россиян этим летом решили отдыхать внутри страны
Специалисты билетного сервиса OZON.travel проанализировали предпочтения россиян по летнему отдыху. Оказалось, что большинство наших соотечественников решили не покидать пределов страны. 36% внутрироссийских туристов отправятся в Симферополь. По этому показателю крымское направление обходит другие места отдыха. Также, среди наиболее популярных мест …
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21 мая 2018, 10:51
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Самарцы стали призерами спортивно-туристической эстафеты на Кубок полпреда в ПФО
В Хвалынске 16 мая открылся спортивно-туристический лагерь Приволжского федерального округа «Туриада-2018». В слете принимает участие команда Самарской области. Кульминацией первого дня слета стала спортивно-туристическая эстафета на Кубок полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе среди сильнейших команд «Туриады». …
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17 мая 2018, 05:57
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Самые дешевые морские курорты находятся в Абхазии и во Вьетнаме
Стало известно, какие морские курорты этим летом будут самыми бюджетными. Эксперты подсчитали расходы на двухнедельный отпуск для двоих взрослых без особых претензий. Они учитывали авиабилеты, проживание на месте и дополнительные расходы.
Среди зарубежных направлений самыми дешевыми оказались курорты Абхазии …
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17 мая 2018, 04:21
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Россия откроет 50 национальных офисов в 29 странах
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16 мая 2018, 09:27
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В Черногории заблудившийся польский турист спровоцировал огромный пожар
Крупный лесной пожар на юге Черногории полыхнул из-за незадачливого польского туриста. Заблудившийся путешественник надумал развести костер, чтобы привлечь к себе внимание.
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30 августа 2017, 09:17
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Черногория требует от организаторов «Евровидения-2015» извинений
Скандал вокруг «Евровидения-2015» продолжается. Черногория, результаты голосования которой были ранее дисквалифицированы, требует от организаторов «Евровидения-2015» извинений и объяснений случившегося. По словам представителей обиженной стороны, пока никаких вразумительных пояснений Черногория не получила.
Напомним, организаторы международного музыкального соревнования отменили результаты голосования …
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26 мая 2015, 04:49
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Черногорский фанат сел в тюрьму за бросок файера в Акинфеева
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28 апреля 2015, 07:15
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Черногории присудили техническое поражение в матче с Россией
Контрольно-этический дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) присудил сборной Черногории техническое поражение со счетом 0:3 в поединке против национальной команды нашей страны.
После произошедших событий сборная России по футболу заняла третью строчку в табеле о рангах отборочного турнира к …
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8 апреля 2015, 08:15