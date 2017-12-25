Близ датского города Гундслев заработала новая тюрьма, которую называют самым комфортным в мире пенитенциарным заведением. Ей дали наименование Сторстрём.
Как отмечается, в каждой камере здесь есть телевизор, холодильник, шкаф, широкое окно и даже отдельная ванна. Площадь небольшая – всего 4 «квадрата», но есть еще так называемые «общие комнаты».
На территории построена своя церковь, имеется сад и парники для выращивания овощей. На возведение этого объекта было потрачено $160 млн, рассказывает Daily Mail. Одновременно тюрьма может принимать 250 «постояльцев».
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