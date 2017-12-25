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ВВС Дании рассекретили данные о 15 тысячах случаев встречи с НЛО

ВВС Дании рассекретили данные о 15 тысячах случаев встречи с НЛО

В Дании исследователи заявили о 15 000 эпизодов, в той или иной мере подтверждающих визиты инопланетян. Вся информация о возможном изучении нашей планеты представителями иных цивилизаций содержится в особой базе военно-воздушных сил этой страны.
О свидетельствах посещения Земли гуманоидами рассказали и 

24 ноября 2017, 12:32
Российские банки узнают о судимостях клиентов

Российские банки узнают о судимостях клиентов

В следующем году отечественные финансово-кредитные учреждения станут получать информацию о судимостях клиентов. Обмен соответствующими сведениями будет осуществляться посредством системы межведомственного взаимодействия, сообщают "Известия".
По мнению специалистов, информация о наличии проблем с соблюдением законодательства станет приниматься к сведению при оценке платежеспособности 

16 ноября 2017, 02:05
Зеки в огне: В самарской исправительной колонии произошел пожар

Зеки в огне: В самарской исправительной колонии произошел пожар

В среду, 1 ноября, в исправительной колонии №6 случился пожар. По данным УФСИН России по Самарской области, около трех часов дня загорелся навес над пилорамой на производственном участке промышленной зоны учреждения.
Пожарные незамедлительно принялись тушить огонь, также были вызваны сотрудники 

2 ноября 2017, 11:35
Зеки сбежали: В Самарской области прошли учения УФСИН

Зеки сбежали: В Самарской области прошли учения УФСИН

Сотрудники самарского управления тюремного ведомства провели тактико-специальное учение по розыску и задержанию осужденных, совершивших побег из-под охраны.
 
Участие в мероприятии также приняли полицейские и бойцы управления федеральной службы войск национальной гвардии.

Как передает пресс-служба областного УФСИН, к выполнению 
21 октября 2017, 04:48
Власти Британии хотят запретить бывшим заключенным интернет и алкоголь

Власти Британии хотят запретить бывшим заключенным интернет и алкоголь

Член английского кабмина Сэм Джима рассказал журналистам о новых инициативах, относящихся к жизни бывших заключенных в Великобритании. Как рассказывают местные информагентства, министр выступил с идеей запретить судимым гражданам, которые отбыли наказание, употреблять алкогольные напитки, играть в азартные игры и даже 

13 октября 2017, 10:26
На вольных хлебах: Заключенным в России могут разрешить работать на свободе

На вольных хлебах: Заключенным в России могут разрешить работать на свободе

В Совете Федерации готовится проект закона, который даст возможность осужденным отправляться на работу в города и поселки, находящиеся рядом с местами лишения свободы. Документ хотят внести на рассмотрение Госдумы до завершения осенней сессии.
В частности, авторы инициативы хотят применять труд 

26 сентября 2017, 11:04
Не все спокойно в Датском королевстве

Не все спокойно в Датском королевстве

Муж королевы Дании Маргрете II вопреки многовековому обычаю против того, чтобы их хоронили вместе в королевской усыпальнице.

83-летнего принца удручает тот факт, что к нему не относились так же, как к жене. И общество не считало его положение равносильным положению супруги, 

8 августа 2017, 02:15
Заключенные американской тюрьмы сняли видео своего побега

Заключенные американской тюрьмы сняли видео своего побега

Информационно-новостное агентство Associated Press опубликовало видео на своем канале на Youtube, на котором три зэка из США сняли часть процесса своего побега из тюрьмы Орандж-Каунти в Южной Калифорнии.

Сам видеоролик не является оригиналом, так как выложен после обработки прокуратурой. В него 

27 июля 2017, 06:00
У заключенных самарских колоний нашли полтонны алкоголя и наркотики

У заключенных самарских колоний нашли полтонны алкоголя и наркотики

С января по июль у заключенных Самарской области изъяли 300 мобильных телефонов, 500 литров алкоголя и 1,5 кг наркотиков. Региональное Управление Федеральной Службы исполнения наказаний отчиталось о работе в первом полугодии. По данным ведомства, в колониях области в этом году 

17 июля 2017, 05:25
Мягкую плитку для детских площадок будут выпускать самарские заключенные

Мягкую плитку для детских площадок будут выпускать самарские заключенные

В самарской исправительной колонии №26 освоили производство тротуарной плитки из резиновой крошки. Такое покрытие, в отличие от обычной кафельной плитки, считается травмобезопасным. Его укладывают на детских и спортивных площадках, используют для отделки дворов, дорожек и пандусов для инвалидов, сообщили ГУФСИН 

22 июня 2017, 08:00
Рожденные в неволе

Рожденные в неволе

В доме ребенка на территории 15-й женской исправительной колонии дети живут с рождения. Всего их тут 35. Мама одного из малышей Ирина Белева осуждена за мошенничество. 21 раз брала у знакомой деньги в долг и ни разу их не возвращала. 

1 июня 2017, 05:09
Некому сидеть: В Нидерландах закроют 5 тюрем из-за недостатка заключенных

Некому сидеть: В Нидерландах закроют 5 тюрем из-за недостатка заключенных

В Нидерландах вследствие недостатка заключенных собираются закрыть 5 исправительных учреждений. Сделать это власти намерены до конца лета, сообщает De Telegraaf.
Этот процесс приведет к сокращению свыше 2600 сотрудников пенитенциарной системы. Как сообщается, четыре года назад в Нидерландах уже прекратили свою 

1 июня 2017, 03:21
Архитекторы создали дизайн корабля-тюрьмы в стиле «Игры престолов»

Архитекторы создали дизайн корабля-тюрьмы в стиле «Игры престолов»

Архитекторы разработали проект плавающей тюрьмы по мотивам той, в которой находился один из главных героев «Игры престолов» Тирион Ланнистер. Об этом рассказывают западные СМИ.
Кораблю дадут наименование Panama Papers Jail. На борту могут располагаться более 3000 заключенных.
Камеры на этом 

20 апреля 2017, 01:00
Ученые обнаружили череп инопланетянина с гигантскими глазницами

Ученые обнаружили череп инопланетянина с гигантскими глазницами

О загадочной находке на датском острове Силанд в Дании сообщили ученые. Там сотрудники коммунальных служб случайно откопали череп, форма которого не имеет в современной природе никаких аналогов.
Обнаруженные останки тщательно исследовали специалисты, после чего стали утверждать, что череп принадлежал пришельцу 
19 июля 2016, 10:40
Крупнейший золотой клад викингов обнаружен в Дании

Крупнейший золотой клад викингов обнаружен в Дании

В Ютландии, что в южной части Дании, археологи-любители обнаружили золотой клад эпохи викингов. В руки энтузиастов попали 7 браслетов, один из которых изготовлен из серебра, а все остальные - золотые. Все украшения датируются 900-ми годами.
Эксперты уже в один голос 

17 июня 2016, 10:04
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