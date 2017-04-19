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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Черное кольцо в небе над Новосибирском взбудоражило соцсети

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18 апреля 2017, 01:17
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Австралийские палеонтологи воспроизвели облик женщины, жившей 13 тысяч лет назад

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Специалисты утверждают, что во внешности древней обитательницы много общего с сегодняшними представительницами прекрасного пола из Юго-Восточной Азии. 

18 апреля 2017, 11:31
Ученые обнаружили, что в Канаде исчезла река Слимс

Ученые обнаружили, что в Канаде исчезла река Слимс

Ученые обнаружили, что в Северной Америке исчезла одна из рек. Свое существование практически прекратила река Слимс в Юконе.
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18 апреля 2017, 10:19
В Казани загорелся Храм всех религий

В Казани загорелся Храм всех религий

В Казани несколько часов назад загорелся Храм всех религий. Об этом информируют отечественные агентства со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по РТ.
Прибывшие на место пожарные обнаружили, что пламя охватило кровлю и чердак. Открытое горение спасатели ликвидировали в 06:51. 

10 апреля 2017, 09:40
Уфолог обнаружил тень от корабля инопланетян на Марсе

Уфолог обнаружил тень от корабля инопланетян на Марсе

Как сообщают иностранные СМИ, уфолог, имеющий личный канал на YouTube, в процессе изучения ролика о Марсе обнаружил загадочную тень на поверхности Красной планеты. Специалист убежден, что ее отбрасывал корабль инопланетян.
Судя по кадрам, поблизости нет никаких объектов, которые могли бы 

7 апреля 2017, 10:10
Уфолог случайно обнаружил на одном из колец Сатурна НЛО

Уфолог случайно обнаружил на одном из колец Сатурна НЛО

На снимках колец Сатурна, сделанных аппаратурой американского космического агентства NASA, английский уфолог обнаружил признаки передвижения неопознанного летающего объекта. Изображения на фотографиях довольно необычные, и объяснить их искажением объектива фотокамеры Cassini нельзя.
На предоставленных фотоматериалах видно, как некий объемный объект движется 

6 апреля 2017, 09:57
Под Каиром найдены руины неизвестной древнеегипетской пирамиды

Под Каиром найдены руины неизвестной древнеегипетской пирамиды

В Египте ученые сделали крупное открытие. Археологи обнаружили близ Каира следы постройки неизвестной древней пирамиды.
Возраст артефакта – порядка 3000 лет. Пирамида сохранилась фрагментарно. Скорее всего, сооружение появилось в период правления XIII династии фараонов. Она располагалась к югу от известной 

3 апреля 2017, 05:07
В Самаре женщина распылила газ в храме, чтобы напакостить обидчице

В Самаре женщина распылила газ в храме, чтобы напакостить обидчице

Сегодня, 2 апреля, в Самаре произошло необычное чрезвычайное происшествие в храме Николая Чудотворца на улице Карбышева. Одна из прихожан распылила в помещении газ, передает портал 63.ru. Это здорово напугало всех присутствующих.

На месте инцидента работали сотрудники полиции. По предварительной версии силовиков, 

2 апреля 2017, 04:18
В Северной Каролине сфотографирован НЛО, разделившийся на две части

В Северной Каролине сфотографирован НЛО, разделившийся на две части

Уфолог из Соединенных Штатов во время изучения звездного неба сфотографировал НЛО, которое разделилось на две части. Как рассказывают американские информагентства, исследователь уже не раз фиксировал на камеру загадочные явления.
На днях он запечатлел перемещение яркого объекта, две части которого после 

29 марта 2017, 05:20
Туры в Египет могут подешеветь на 30%

Туры в Египет могут подешеветь на 30%

Стоимость туров в Египет для туристов из России после возвращения регулярных авиарейсов может упасть в рублях по сравнению с 2015 годом, как минимум, на 30%. Так информирует Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на руководителя египетского Управления по развитию туризма 

13 марта 2017, 05:19
Астронавт ESA показал, как из космоса выглядят египетские пирамиды

Астронавт ESA показал, как из космоса выглядят египетские пирамиды

В Интернете появились уникальные снимки египетских пирамид. Они были сделаны из космоса астронавтом ESA.
Фотографии опубликовал астронавт Том Песке. Он приступил к работе на Международной космической станции в ноябре прошлого года.
Впрочем, Песке не уверен, что запечатленные сверхмощной аппаратурой сооружения, 

6 марта 2017, 09:44
Россия одобрила проект протокола с Египтом о безопасности полетов

Россия одобрила проект протокола с Египтом о безопасности полетов

Кабинет министров одобрил протокол между Египтом и Россией по авиационной безопасности. Соответствующая информация появилась на правительственном портале. Как отмечается, конкретные сроки возобновления авиасообщения зависят от выполнения египетской стороной замечаний по безопасности. За выполнением данных требований в египетских аэропортах станут следить 

17 февраля 2017, 04:39
Софийский собор в Самаре достроят в 2018 году

Софийский собор в Самаре достроят в 2018 году

Софийский собор, который возводится в районе четвертой очереди самарской набережной, должен стать еще одним украшением столицы губернии в канун проведения в городе матчей чемпионата мира по футболу 2018 года (ЧМ-2018). Вопросам завершения строительства было посвящено совещание, которое провел губернатор 
17 января 2017, 01:21
В Сызрани бомж-рецидивист угнал у прихожанки храма велосипед

В Сызрани бомж-рецидивист угнал у прихожанки храма велосипед

Как передает ГУ МВД по Самарской области, 33-летняя женщина приехала на велосипеде в расположенный на улице Лазо храм и оставила транспортное средство без присмотра.

Вернувшись после завершения религиозных мероприятий женщина на прежнем месте велосипед не обнаружила и обратилась в 
20 августа 2016, 03:53
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