В египетском храме Карнак ученые нашли древние фрески с изображениями, которые могут быть приняты за НЛО. По словам экспертов, они обнаружили схему звездного неба с загадочными объектами.
Фреска выполнена на потолке гробницы. На ней различимы известные в настоящее время созвездия. Таинственные объекты находятся рядом со скоплением Ориона. Не исключено, что это символизирует место, откуда на нашу планету прилетел НЛО.
В древности, рассуждают исследователи, люди могли общаться с пришельцами, считая их посланниками богов. На фресках их летательные аппараты выполнены яркими красками, символизирующими могущество.
При этом на них нет самого Амон-Ра, в честь которого и был сооружен комплекс в Карнаке. По суждению ученых, это может говорить о том, что инопланетные цивилизации, посещавшие Землю, считались сильнее античных богов.
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