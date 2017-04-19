Софийский собор в Самаре достроят в 2018 году возводится в районе четвертой очереди самарской набережной, должен стать еще одним украшением столицы губернии в канун проведения в городе матчей чемпионата мира по футболу 2018 года (ЧМ-2018). Вопросам завершения строительства было посвящено совещание, которое провел губернатор … Софийский собор, которыйв районе четвертой очереди самарской набережной, должен стать еще одним украшением столицы губернии в канун проведения в городе матчей чемпионата мира по футболу 2018 года (ЧМ-2018). Вопросам завершения строительства было посвящено совещание, которое провел губернатор