6
43
11
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 ноября 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 13 ноября 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
           Y88b   d88P  888b    888  888    888             .d8888b.    .d8888b.  
            Y88b d88P   8888b   888  888    888            d88P  Y88b  d88P  Y88b 
             Y88o88P    88888b  888  888    888            Y88b.       Y88b.      
 88888b.      Y888P     888Y88b 888  8888888888  88888b.    "Y888b.     "Y888b.   
 888 "88b      888      888 Y88b888  888    888  888 "88b      "Y88b.      "Y88b. 
 888  888      888      888  Y88888  888    888  888  888        "888        "888 
 888 d88P      888      888   Y8888  888    888  888  888  Y88b  d88P  Y88b  d88P 
 88888P"       888      888    Y888  888    888  888  888   "Y8888P"    "Y8888P"  
 888                                                                              
 888                                                                              
 888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В России вступили в силу новые правила движения на круговых перекрестках

В России вступили в силу новые правила движения на круговых перекрестках

В Российской Федерации начали действовать поправки в правила движения транспорта на круговых перекрестках. Данная норма обнародована на портале кабмина.
В правилах теперь появляется положение, регламентирующее движение на кольце. Как следует из документа, приоритет при въезде на перекресток получают автомобили, которые 

8 ноября 2017, 09:16
Даты открытия движения по улице Ново-Садовой возле «Макдоналдса» вновь изменились

Даты открытия движения по улице Ново-Садовой возле «Макдоналдса» вновь изменились

Как стало известно журналистам «ТЕРРЫ», улицу Ново-Садовую на отрезке от Первомайской до Полевой планируется открыть для автотранспорта не позднее 10 ноября.
Сейчас на этом участке ведутся работы по устройству дорожной одежды и сопутствующей инфраструктуры. При этом до сих пор неясно, 

3 ноября 2017, 04:50
В России увеличился штраф за непропуск пешеходов и велосипедистов

В России увеличился штраф за непропуск пешеходов и велосипедистов

Отныне водителю машины, не пропустившей пешеходов либо велосипедистов, грозят штрафные санкции от 1,5 до 2,5 тысячи рублей. Соответствующее положение утверждено главой государства. Информация об этом появилась на официальном сайте правовых данных.
Как хорошо знают все участники дорожного движения, прежде сумма 

31 октября 2017, 10:17
4 ноября в Самаре будет ограничено движение транспорта

4 ноября в Самаре будет ограничено движение транспорта

В Самаре 4 ноября пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства.  По этому случаю, на ул. Чапаевской (от Красноармейской до Вилоновской), на ул. Шостаковича (от Фрунзе до Чапаевской) будет частично запрещен проезд. По сообщению горадминистрации, на площади Куйбышева движение тоже 

30 октября 2017, 06:33
Служба крови разработала мобильное приложение для доноров

Служба крови разработала мобильное приложение для доноров

Служба крови в рамках Всероссийской программы лояльности представила уникальное мобильное приложение для доноров, которое в сентябре появится в магазинах Appstore и Google Play. Эта программа даст возможность пользователям оперативно получать доступ к разным привилегиям.
Будущему донору нужно войти в личный 

4 сентября 2017, 02:03
ЦБ обяжет банки усилить безопасность интернет-приложений

ЦБ обяжет банки усилить безопасность интернет-приложений

По информации экспертов по безопасности Банка России, в настоящее время разрабатываются единые стандарты и нормативы для осуществления ряда мероприятий по обеспечению кибербезопасности. В том числе и для сотрудников Центробанка, которые станут осуществлять надзорные функции.
Сейчас большинство отечественных финансово-кредитных учреждений остаются 

1 сентября 2017, 03:42
Россияне смогут переводить деньги голосовыми командами

Россияне смогут переводить деньги голосовыми командами

Отечественные финансово-кредитные учреждения в настоящее время тестируют возможность переводить деньги и оплачивать услуги в своих мобильных приложениях посредством голосовых команд. Об этом рассказывают «Известия» со ссылкой на ряд банков.
По сведениям издания, например, в Бинбанке вводят функцию проведения операций с 

30 августа 2017, 12:58
Роскачество определило лучшие мобильные приложения для поиска работы

Роскачество определило лучшие мобильные приложения для поиска работы

Роскачество оценило, через какие мобильные приложения более эффективно искать работу. Эксперты проанализировали тысячи вакансий и произвели оценку по ста показателям.
В числе главных критериев были безопасность персональных данных, функциональность, скорость и производительность, а также удобство пользования. Появившийся в отечественных СМИ 

18 апреля 2017, 05:23
Самарцам предлагают поучаствовать в забеге в костюме оленей

Самарцам предлагают поучаствовать в забеге в костюме оленей

В воскресенье, 18 декабря, в Самаре приглашают всех желающих принять участие в предновогоднем забеге на 5 километров по городской набережной Волги. Об этом передаёт портал samru.ru.

Данное мероприятие - Российско-Европейский предновогодний забег - состоится в один и тот же 
3 декабря 2016, 06:15
На границе с Казахстаном задержали

На границе с Казахстаном задержали "Газель" с живым оленем из Самары, есть фото

Управление Россельхознадзора по Оренбургской области сообщает, что 8 ноября на российско-казахстанской границе при прохождении КПП «Сагарчин-автодорожный» был остановлен гражданин Республики Казахстан, который на «Газели» пытался вывезти из Самары в Актобе живого оленя.
 
На животное отсутствовал ветеринарный сертификат Таможенного союза. 
10 ноября 2016, 11:04
33-летний житель Отрадного похитил десять миллионов рублей

33-летний житель Отрадного похитил десять миллионов рублей

Следователи областного управления МВД раскрыли мошенничество. Обвиняемый – 33-летний житель Отрадного. Мужчина, являясь главой фермерского хозяйства, получил субсидию на сумму около 10 млн рублей. Преступление было совершено летом 2014 года.

По версии силовиков, обвиняемый предоставил фиктивные документы и получил грант на 

19 октября 2016, 12:13
В Томской области марал рогами забил сотрудника банка

В Томской области марал рогами забил сотрудника банка

24-летний представитель финансовой организации прибыл в район, чтобы проверить заложенное имущество местного предпринимателя.
30 сентября 2016, 02:27
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.