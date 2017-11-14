Даты открытия движения по улице Ново-Садовой возле «Макдоналдса» вновь изменились Как стало известно журналистам «ТЕРРЫ», улицу Ново-Садовую на отрезке от Первомайской до Полевой планируется открыть для автотранспорта не позднее 10 ноября.

Сейчас на этом участке ведутся работы по устройству дорожной одежды и сопутствующей инфраструктуры. При этом до сих пор неясно, …