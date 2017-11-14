Финские специалисты разработали приложение Porokello, или «Олений колокольчик». Программа даст возможность автолюбителям заблаговременно получать информацию об оленях на трассах, дабы не столкнуться с этими лесными обитателями.
Как поясняется, приложение получает данные непосредственно от участников дорожного движения, которые следуют по тому или иному участку. Система разработана таким образом, что если они встречают животное на дороге, то идет отправка уведомления, которое программа привязывает к геолокации водителя. В дальнейшем другой автовладелец получит информацию о вероятном приближении к животному на трассе.
В настоящее время приложение доступно лишь жителям Финляндии. Его уже устанавливали свыше 30 000 раз, но если специалисты расширят диапазон до Швеции и Норвегии, то объем скачиваний значительно возрастет. Что касается эффекта от появившегося новшества, то пока о нем говорить рано. В любом случае, разработчики не сомневаются в том, что отзывы будут только положительными.
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