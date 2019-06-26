В Южном городе в сентябре откроется школа на 1300 учеников



- В процессе внутренние отделочные работы, благоустройство прилегающей территории, установка мебели и техническое оснащение … Всего через пару месяцев, 1 сентября откроется второй корпус школы общеобразовательного центра «Южный город». Как сообщили в региональном Минстрое, сейчас объект готов на 95 %.- В процессе внутренние отделочные работы, благоустройство прилегающей территории, установка мебели и техническое оснащение