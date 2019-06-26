|
В Самаре собираются реконструировать Пятую просеку
В столице 63-го региона хотят реконструировать Пятую просеку на участке от Солнечной вдоль жилых комплексов «Надежда» и «Акварель» до улицы Советской Армии. Как сообщили представители департамента градостроительства, реализация проекта запланирована на 2021 год при условии софинансирования из вышестоящих бюджетов. …
|
26 июня 2019, 11:07
|
Власти добиваются сноса постройки, которую начали возводить в парке имени 60-летия Советской власти
На днях появилась информация о том, что в парке имени 60-летия Советской власти началось строительство здания. Об этом сообщили в соцсетях недовольные местные жители. Информация привлекла внимание губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. По его поручению на место отправились представители департамента …
|
21 июня 2019, 05:30
|
В Южном городе в сентябре откроется школа на 1300 учеников
Всего через пару месяцев, 1 сентября откроется второй корпус школы общеобразовательного центра «Южный город». Как сообщили в региональном Минстрое, сейчас объект готов на 95 %.
- В процессе внутренние отделочные работы, благоустройство прилегающей территории, установка мебели и техническое оснащение …
|
20 июня 2019, 11:28
|
В Кировском районе появится новая дорога
В Самаре прошли публичные слушания, которые касались строительства новой дороги в Кировском районе. На них пришли 11 человек, все они поддержали обустройство новой магистрали. Публичные слушания признали состоявшимися, документы направят в адрес главы города. Вскоре по их результатам примут соответствующее …
|
20 июня 2019, 08:57
Мы Вам перезвоним!