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Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 07.06.2019 
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В Германии медбрата посадили пожизненно за убийство 85 пациентов

В Германии медбрата посадили пожизненно за убийство 85 пациентов

В немецком городе Ольденбург завершился процесс в отношении медбрата Нильса Хогеля. Он обвинялся в убийстве 85 человек. По версии следствия, он умерщвлял своих жертв, вводя им смертельные дозы лекарств.

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6 июня 2019, 02:15
Владельцам электросамокатов в Германии разрешили ездить по дорогам

Владельцам электросамокатов в Германии разрешили ездить по дорогам

Владельцы электросамокатов в Германии получили официальное разрешение на езду по проезжим частям и велодорожкам. Таким образом, правовой статус этого вида транспорта теперь приравнен к велосипедам. При этом отмечается, что находиться на проезжей части смогут только те водители электросамокатов, которым исполнилось 
4 июня 2019, 03:43
В Германии закрылась последняя ферма по разведению норок

В Германии закрылась последняя ферма по разведению норок

В Германии закрылась последняя пушная ферма по разведению норок. Она была расположена в городе Раден. В марте активисты Немецкого бюро по защите животных сняли видео, на котором были запечатлены условия содержания зверьков. По словам зоозащитников, зверей поместили в тесные клетки, 
2 апреля 2019, 02:40
В Самаре потратят 40 млн рублей на раскопки в районе Фрунзенского моста

В Самаре потратят 40 млн рублей на раскопки в районе Фрунзенского моста

В областной столице объявлены торги по выбору подрядчика, который выполнит спасательные археологические полевые работы в историческом центре Самары. Планируется, что они будут выполнены до конца ноября этого года, исполнителю готовы заплатить не больше 40 млн рублей из регионального бюджета. 
25 марта 2019, 12:33
В нескольких немецких аэропортах началась забастовка

В нескольких немецких аэропортах началась забастовка

В Германии стартовала масштабная забастовка работников аэропортов. Акция организована профсоюзом Verdi для того, чтобы добиться установления в стране единой федеральной тарифной сетки, предполагающей оплату 20 евро за час. Сейчас размер часовой платы составляет 17,6 евро.

Забастовка проходит в Гамбурге, 
15 января 2019, 02:59
В Лондоне нашли огромный холодильник XVIII века

В Лондоне нашли огромный холодильник XVIII века

Британские археологи обнаружили интересную находку в столице «Туманного Альбиона». К югу от Риджентс-парка нашли огромный холодильник, построенный  1780-х годах. Объект имеет яйцевидную форму. Пещера имеет глубину в  9,5 метра и ширину в 7,5 метра. По словам специалистов, ее использовали для 
29 декабря 2018, 02:45
В Великобритании нашли могильник с колесницами

В Великобритании нашли могильник с колесницами

Необычное захоронение обнаружил британский археолог-любитель в Уэльсе. С помощью металлодетектора он нашел отделку конной уздечки, брошь и другие небольшие артефакты. Они вызвали интерес у специалистов из Национального музея Уэльса, и ученые приступили к раскопкам. Результатом исследований стало обнаружение останков лошадей 
26 ноября 2018, 03:10
В поместье первого президента США нашли каменный топор возрастом 6 тысяч лет

В поместье первого президента США нашли каменный топор возрастом 6 тысяч лет

Недавно в поместье Маунт–Вернон, в котором когда-то жил первый президент США Джордж Вашингтон, была сделана интересная археологическая находка. Во время раскопок двое подростков нашли каменный топор, возраст которого составляет 6 тысяч лет. Инструмент был изготовлен индейцами, которые жили на территории 
7 ноября 2018, 03:33
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