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В Германии медбрата посадили пожизненно за убийство 85 пациентов
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6 июня 2019, 02:15
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Владельцам электросамокатов в Германии разрешили ездить по дорогам
Владельцы электросамокатов в Германии получили официальное разрешение на езду по проезжим частям и велодорожкам. Таким образом, правовой статус этого вида транспорта теперь приравнен к велосипедам. При этом отмечается, что находиться на проезжей части смогут только те водители электросамокатов, которым исполнилось …
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4 июня 2019, 03:43
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В Германии закрылась последняя ферма по разведению норок
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2 апреля 2019, 02:40
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В Самаре потратят 40 млн рублей на раскопки в районе Фрунзенского моста
В областной столице объявлены торги по выбору подрядчика, который выполнит спасательные археологические полевые работы в историческом центре Самары. Планируется, что они будут выполнены до конца ноября этого года, исполнителю готовы заплатить не больше 40 млн рублей из регионального бюджета. …
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25 марта 2019, 12:33
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В нескольких немецких аэропортах началась забастовка
В Германии стартовала масштабная забастовка работников аэропортов. Акция организована профсоюзом Verdi для того, чтобы добиться установления в стране единой федеральной тарифной сетки, предполагающей оплату 20 евро за час. Сейчас размер часовой платы составляет 17,6 евро.
Забастовка проходит в Гамбурге, …
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15 января 2019, 02:59
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В Лондоне нашли огромный холодильник XVIII века
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29 декабря 2018, 02:45
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В Великобритании нашли могильник с колесницами
Необычное захоронение обнаружил британский археолог-любитель в Уэльсе. С помощью металлодетектора он нашел отделку конной уздечки, брошь и другие небольшие артефакты. Они вызвали интерес у специалистов из Национального музея Уэльса, и ученые приступили к раскопкам. Результатом исследований стало обнаружение останков лошадей …
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26 ноября 2018, 03:10
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В поместье первого президента США нашли каменный топор возрастом 6 тысяч лет
Недавно в поместье Маунт–Вернон, в котором когда-то жил первый президент США Джордж Вашингтон, была сделана интересная археологическая находка. Во время раскопок двое подростков нашли каменный топор, возраст которого составляет 6 тысяч лет. Инструмент был изготовлен индейцами, которые жили на территории …
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7 ноября 2018, 03:33
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