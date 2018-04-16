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«Волгу» 1968 года выпуска за 2 миллиона рублей продают в Сызрани
Житель Сызрани выставил на продажу раритетный автомобиль. Соответствующее объявление появилось на одном из крупных сайтов. Речь в нем идет об автомобиле ГАЗ-21 «Волга» 1968 года выпуска. Пробег полувековой машины составляет 55 тысяч километров.
По словам продавца, «Волга», несмотря …
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6 марта 2018, 10:01
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Сызранский изобретатель продает самодельный вездеход для лесных экскурсий
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5 февраля 2018, 09:01
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В Германии продают кабриолет последнего русского царя
На сайте объявлений Auto.ru ищут покупателя для автомобиля Rolls-Royce Silver Ghost 1914 года. Продавец утверждает, что эта машина принадлежала не кому-нибудь, а последнему российскому императору Николаю II. Именно поэтому за нее просят поистине огромную сумму денег — 277 832 …
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26 января 2018, 01:57
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Бронеавтобус Маргарет Тэтчер выставлен на продажу
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25 января 2018, 10:54
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УАЗ запатентовал лимузин на базе "Патриота"
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12 января 2018, 10:33
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В Москве планируют открыть сборку автомобилей для первых лиц
С целью производства таких автомобилей на площадках института могут оборудовать специальный цех. Как сообщается, эта работа будет вестись в рамках проекта «Кортеж». Эксперты автомобильной отрасли напоминают: сборкой автомобилей подобного рода в прежние времена занимались на автопредприятии ЗиЛ. С момента ликвидации …
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27 октября 2015, 03:23
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В России завершилась разработка проекта президентского лимузина
С 2018 года президент России будет ездить на отечественном лимузине. Как пишет «Российская газета», завершилась разработка проектов спецавтомобиля в рамках проекта "Кортеж". Президентский лимузин должен быть готов на рубеже 2017-2018 годов.
Машина будет весить около 6 тонн. Тем не менее, производители …
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25 января 2015, 12:10
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В Нижнем Новгороде загорелся лимузин с молодоженами
Белый лимузин с молодоженами внутри загорелся на полном ходу. Пожар моментально охватил весь моторный отсек. Ликвидировать возгорание авто огнетушителями у пассажиров не получилось.
Жених и невеста не пострадали.
Полыхание свадебного лимузина свидетели запечатлели на видео, сообщает «РЕН ТВ».
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25 ноября 2014, 05:25