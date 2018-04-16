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«Бункер S» Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
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В Москве планируют открыть сборку автомобилей для первых лиц

С целью производства таких автомобилей на площадках института могут оборудовать специальный цех. Как сообщается, эта работа будет вестись в рамках проекта «Кортеж». Эксперты автомобильной отрасли напоминают: сборкой автомобилей подобного рода в прежние времена занимались на автопредприятии ЗиЛ. С момента ликвидации 
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В Нижнем Новгороде загорелся лимузин с молодоженами

Белый лимузин с молодоженами внутри загорелся на полном ходу. Пожар моментально охватил весь моторный отсек. Ликвидировать возгорание авто огнетушителями у пассажиров не получилось.
Жених и невеста не пострадали.
Полыхание свадебного лимузина свидетели запечатлели на видео, сообщает «РЕН ТВ».

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25 ноября 2014, 05:25
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