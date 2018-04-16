С 2018 года президент России будет ездить на отечественном лимузине. Как пишет «Российская газета», завершилась разработка проектов спецавтомобиля в рамках проекта "Кортеж". Президентский лимузин должен быть готов на рубеже 2017-2018 годов.

Машина будет весить около 6 тонн. Тем не менее, производители …