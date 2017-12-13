В Германии прошла закрытая презентация нового Mercedes-Benz G-class. Официально автоновинку представят в январе 2018 года на автосалоне в Детройте.
Представителям СМИ продемонстрировали лишь салон новой модели. По словам экспертов, линии скрытого пока камуфляжем кузова довольно ровные. Специалисты сошлись во мнении, что Mercedes-Benz G-class отличается легкой рестайлинговой классической внешностью.
В салоне отметили торпеду с новым, подрезанным снизу рулем. Последний имеет сенсорные клавиши и управление адаптивным круиз-контролем. В базовый вариант входят кожаные кресла с памятью места водителя, обогрев обоих рядов сидений. Запуск двигателя осуществляется посредством кнопки, а между передними и задними креслами теперь будут подстаканники и беспроводная зарядка для мобильных устройств. Обо всех остальных особенностях новинки автолюбители смогут судить уже совсем скоро, ждать премьеры осталось недолго.
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