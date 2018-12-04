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«Бункер S» Эфир передачи от 04.12.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.12.2018 
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Материалы по теме:

В Сызрани родился младенец-богатырь

В Сызрани родился младенец-богатырь

7 января в Сызрани родился самый настоящий младенец-богатырь. В день празднования Рождества местную семью пополнил младенец весом 5 килограммов 300 граммов. Он стал самым большим новым жителем города, появившимся на свет во время новогодних каникул.

Как сообщает

10 января 2018, 02:56
В Рождественскую ночь к самарским храмам подадут автобусы

В Рождественскую ночь к самарским храмам подадут автобусы

В ночь с субботы на воскресенье, с 6 на 7 января, после праздничного Богослужения, в 2 часа ночи, жителей Самары у городских храмов будет ждать транспорт.

Автобусы подадут к Покровскому кафедральному собору (по адресу улица Ленинская, 75А), Кирилло-Мефодиевскому собору 
4 января 2018, 07:27
В Самаре на Рождество выпадет мокрый снег

В Самаре на Рождество выпадет мокрый снег

В ночь с четверга на пятницу, с 4 на 5 января, в Самаре столбик термометра опустится от -10 до -15 градусов. Местами может похолодать до -18 градусов. Возможно образование слабого тумана и изморози, передает Приволжское УГМС. Днем, 5 января, воздух 
4 января 2018, 07:06
В самарские храмы в ночь на Рождество пришло 43 тысячи человек

В самарские храмы в ночь на Рождество пришло 43 тысячи человек

В Самарской области в ночь с 6 на 7 января в праздничных мероприятиях, посвященным православному Рождеству, приняли участие 43 тысячи человек, информирует региональное ГУ МВД.

Охрану правопорядка обеспечивали более полутора тысяч сотрудников полиции, около 100 дружинников, а также работники ЧОП и 

7 января 2017, 04:18
В Самаре откроются авиарейсы в Мюнхен

В Самаре откроются авиарейсы в Мюнхен

Авиакомпания «Саратовские авиалинии» назначена официальным перевозчиком на маршруте Самара - Мюнхен, следует из сообщения Росавиации. Частота рейсов пока не известна. Согласно открытым сведениям, в парке Саратовских авиалиний 10 самолетов: 2 - Embraer, способные вместить до 118 пассажиров, и 8 воздушных 

5 февраля 2015, 04:05
Жительница Мюнхена 5 лет спала с мумией покойной матери

Жительница Мюнхена 5 лет спала с мумией покойной матери

В Мюнхене местная жительница 5 лет спала рядом с покойницей. Ее мать умерла в апреле 2009 года, однако женщина не похоронила ее, а оставила тело на кровати и спокойно спала рядом все эти годы.
Умершую обнаружили сотрудники социальных служб, которые 

18 ноября 2014, 07:08
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