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В Сызрани родился младенец-богатырь
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10 января 2018, 02:56
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В Рождественскую ночь к самарским храмам подадут автобусы
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4 января 2018, 07:27
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В Самаре на Рождество выпадет мокрый снег
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4 января 2018, 07:06
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В самарские храмы в ночь на Рождество пришло 43 тысячи человек
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7 января 2017, 04:18
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В Самаре откроются авиарейсы в Мюнхен
Авиакомпания «Саратовские авиалинии» назначена официальным перевозчиком на маршруте Самара - Мюнхен, следует из сообщения Росавиации. Частота рейсов пока не известна. Согласно открытым сведениям, в парке Саратовских авиалиний 10 самолетов: 2 - Embraer, способные вместить до 118 пассажиров, и 8 воздушных …
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5 февраля 2015, 04:05
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Жительница Мюнхена 5 лет спала с мумией покойной матери
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18 ноября 2014, 07:08