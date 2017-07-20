Как сообщает портал индийской государственной железнодорожной компании, в Дели запустили работающий на солнечных батареях электропоезд. Услугами данной железнодорожной корпорации в сутки пользуются свыше 13 миллионов пассажиров.
Как говорят конструкторы «солнечного» поезда, тянуть состав за собой будет дизельный локомотив. Сейчас полученной от солнечных батарей энергии хватает только на обслуживание пассажиров. При помощи естественных источников электричества в вагонах теперь будут работать освещение, вентиляторы, информационные дисплеи, различная электротехника. Уже подсчитано: использование солнечных батарей на составе из шести вагонов даст возможность сэкономить свыше 20 тыс. литров дизельного топлива в год.
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