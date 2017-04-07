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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Опекуну, сажавшему в Колыбеловке ребенка на цепь, грозит 3 года заключения

Опекуну, сажавшему в Колыбеловке ребенка на цепь, грозит 3 года заключения

Расследование, находившееся на контроле у московских следователей, завершено. Действия опекуна Оксаны Гавюк из деревни Колыбеловка Красноармейского района переквалифицировали на "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Санкция - до трех лет лишения свободы. Это на два года меньше чем, ей грозило до 
6 апреля 2017, 10:55
В Тольятти спасен малыш, застрявший между секциями батареи

В Тольятти спасен малыш, застрявший между секциями батареи

Тольяттинские спасатели выезжали на оказание помощи годовалому ребенку. Инцидент произошел в доме №50 по улице Тополиной, сообщил начальник городского центра гражданской защиты Андрей Дербенев. Малыш застрял ногой между трубами батареи.

По словам спасателя, ребенок не получил ожогов по счастливой случайности - 

4 апреля 2017, 10:21
В Сызрани 8-летняя девочка несколько часов сверлила стены квартиры перфоратором

В Сызрани 8-летняя девочка несколько часов сверлила стены квартиры перфоратором

О необычном происшествии в Сызрани поведал местный портал «КТВ Луч».
 
Оставшись одна дома во время каникул, восьмилетняя девочка нашла электроинструмент и несколько часов сверлила им стены, пока соседи не решили вызвать полицию.
 
Накануне диспетчерам экстренных служб в 
1 апреля 2017, 04:58
Самарские следователи проводят проверку по факту смерти 6-месячного ребенка в больнице имени Семашко

Самарские следователи проводят проверку по факту смерти 6-месячного ребенка в больнице имени Семашко

Следователи проводят проверку по факту смерти 6-месячного ребенка в самарской больнице имени Семашко. Туда девочку с подозрением на ротавирусную инфекцию доставили из детской клинической больницы №1. Малышка находилась в тяжелом состоянии, ее рвало желчью, а после она перестала открывать глаза. 

17 марта 2017, 03:39
Ученые вырастили обезьян с иммунитетом к ВИЧ

Ученые вырастили обезьян с иммунитетом к ВИЧ

Американские ученые из университета Рокфеллеров в Нью-Йорке создали приматов с иммунитетом к ВИЧ. О своей работе они рассказали в издании Nature.
Как отмечают специалисты, особенности этого лечения аналогичны иммунотерапии онкологических заболеваний. При этом организм активирует уже существующие в иммунной системе 

14 марта 2017, 01:10
В Самаре по «Амбару» бегала обезьяна, есть фото и видео

В Самаре по «Амбару» бегала обезьяна, есть фото и видео

Вчера, 25 февраля, вечером в самарском торговом центре «Амбар» произошел большой переполох. Его устроила маленькая обезьянка. Она лихо скакала по железным балкам конструкции крыши магазина над головами изумленных покупателей, пишет портал ProGorodSamara.
 
«Мы покупали продукты вечером, когда я увидела 
26 февраля 2017, 06:31
Ученые: Собаки и обезьяны не хотят дружить с жадными эгоистами

Ученые: Собаки и обезьяны не хотят дружить с жадными эгоистами

Собаки и обезьяны не желают дружить с жадными и эгоистичными людьми. Так утверждают ученые-зоопсихологи из Японии после серии экспериментов.
В процессе исследований они установили, что животные отрицательно оценивали того человека, который неадекватно поступал по отношению к другим людям. При этом 

14 февраля 2017, 02:08
Ученые опровергли один из основных мифов о происхождении человека

Ученые опровергли один из основных мифов о происхождении человека

Бразильские и британские ученые в процессе исследований сделали открытие, которое способно изменить существующую теорию об эволюции человека. Как было установлено, камни с режущими краями, которые похожи на орудия труда, могут изготавливать не только шимпанзе, но и чернополосые капуцины. Эксперты рассказали 

20 октября 2016, 11:40
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