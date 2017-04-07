Сказка о Маугли в очередной раз перестала быть сказкой. В лесу, на севере Индии, была найдена девочка 8-12 лет, по всей видимости, все эти годы прожившая в обезьяньей стае. Возможность человеческого детеныша стать полноценным человеком медики оценивают в 50%.
В настоящее время найденыш находится в больнице штата Уттар-Прадеш, куда его доставили полицейские. После осмотра девочки врачи констатировали, что она умеет передвигаться исключительно на четвереньках, есть – с пола, а человеческая речь для неё совершенно непонятна. При этом отмечается, что ребенок способен проявлять агрессивность по отношению к людям. Такое поведение в целом соответствует поведению животного. Возраст девочки медики определили как 8-12 лет, более точной информации пока специалисты дать не могут.
Полицейские штата сейчас пытаются найти биологических родителей ребенка, а также выяснить обстоятельства, при которых девочка попала в лес к обезьянам.
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