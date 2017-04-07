В Сызрани 8-летняя девочка несколько часов сверлила стены квартиры перфоратором портал «КТВ Луч».



Оставшись одна дома во время каникул, восьмилетняя девочка нашла электроинструмент и несколько часов сверлила им стены, пока соседи не решили вызвать полицию.



Накануне диспетчерам экстренных служб в … О необычном происшествии в Сызрани поведал местныйОставшись одна дома во время каникул, восьмилетняя девочка нашла электроинструмент и несколько часов сверлила им стены, пока соседи не решили вызвать полицию.Накануне диспетчерам экстренных служб в