К концу столетия Индия и другие страны Южной Азии могут стать непригодными для человечества Как заявили американские ученые из Массачусетского технологического института, вследствие глобального потепления в Южной Азии происходит критическое повышение температуры и увеличивается влажность. Основываясь на полученных данных, исследователи опубликовали статью в журнале Science Advance с печальными выводами. К 2100 году на территории Индии, …