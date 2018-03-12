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В Индии разъяренный слон затоптал любителя селфи
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5 сентября 2017, 10:04
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К концу столетия Индия и другие страны Южной Азии могут стать непригодными для человечества
Как заявили американские ученые из Массачусетского технологического института, вследствие глобального потепления в Южной Азии происходит критическое повышение температуры и увеличивается влажность.
Основываясь на полученных данных, исследователи опубликовали статью в журнале Science Advance с печальными выводами. К 2100 году на территории Индии, …
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3 августа 2017, 04:54
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В Индии начал курсировать пассажирский поезд на солнечных батареях
Как сообщает портал индийской государственной железнодорожной компании, в Дели запустили работающий на солнечных батареях электропоезд. Услугами данной железнодорожной корпорации в сутки пользуются свыше 13 миллионов пассажиров.
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20 июля 2017, 02:19
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Леопард-людоед устроил переполох в индийской деревне
Много шума наделало появление леопарда в одном из населенных пунктов индийского штата Орисса. Различные ранения хищник причинил трем местным жителям.
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20 апреля 2017, 11:41