Изображения загадочного насекомого с острова Ява в соцсети Facebook удивили и напугали пользователей. С виду существо похоже на мотылька, но его хвост заканчивается огромными волосатыми отростками.
Тут же пошли разговоры об инопланетном происхождении таинственной бабочки. Кто-то даже заговорил о смертельной опасности, которая исходит от этого представителя фауны.
Ряд биологов при этом утверждают, что на изображениях — вполне земная бабочка-самец из рода Creatonotos, живущая в Юго-Восточной Азии, Африке и Австралии. А нетипичные органы используются представителями сильного пола для привлечения самок в брачный период. Так или иначе, в научной среде до сих пор ведутся на эту тему оживленные споры, причем голоса приверженцев «инопланетной» версии звучат довольно громко.
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