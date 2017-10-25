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«Бункер S» Эфир передачи от 24 октября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 23 октября 2017г 
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Это создание похоже на муравья, но при этом не принадлежит ни к одному из 

26 января 2017, 05:27
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Ученые открыли, чем глобальное потепление опасно для насекомых

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Открытие было сделано в процессе серии исследований, объектом которых 

11 января 2017, 05:23
Ученые обнаружили межгалактическую базу инопланетян

Ученые обнаружили межгалактическую базу инопланетян

Между космическими галактиками IC 2031 и NGC 1475 астрономы обнаружили инопланетную базу, которая может являться свидетельством внеземной жизни. Увидеть загадочный объект можно с помощью программы Google Sky по координатам 03 57 08.63 – 07 11 26.2. По мнению ученых, постройка создана из металла. 
 
Как отмечают 

18 декабря 2016, 09:16
В Индонезии найден старейший житель Земли

В Индонезии найден старейший житель Земли

В Индонезии на острове Ява живет мужчина, который утверждает, что ему 145 лет. Если это так, то он может считаться старейшим человеком на Земле.
Мбах Гото говорит, что появился на свет 145 лет назад. Согласно документам, его дата рождения – 

30 августа 2016, 09:28
В Индонезии в схватке с крокодилом погиб российский дайвер

В Индонезии в схватке с крокодилом погиб российский дайвер

В Индонезии на береговой линии было обнаружено тело дайвера, на котором отсутствовали левая рука и часть бедра левой ноги. Погибшим, по сообщениям зарубежных СМИ, оказался один из пропавших накануне российских туристов.
Труп мужчины находился в районе манговых лесов. Как выяснилось, 
30 марта 2016, 03:18
В Индонезии введен безвизовый режим для туристов из России и еще 44 стран

В Индонезии введен безвизовый режим для туристов из России и еще 44 стран

Об этом официально объявлено на интернет-ресурсе секретариата индонезийского кабинета министров. Данный шаг направлен на улучшение отношений Индонезии с другими странами, а также на усиление национального развития - таким образом правительство надеется увеличить туристический поток.

Кроме российских туристов в течение 
12 июня 2015, 10:15
Копирайт или смерть

Копирайт или смерть

Жительница Индонезии, копирайтер компании Young Мита Диран умерла на своем рабочем месте после тридцатичасового рабочего дня. Девушка скончалась незадолго после того, как опубликовала в Twitter очередной пост. Мита сообщила: "После 30 часов работы я все еще полна сил".  
Девушка 

20 декабря 2013, 11:30
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