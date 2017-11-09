Пользователи Instagram теперь получили дополнительную возможность, которую некоторое время назад анонсировали разработчики. Теперь можно в «Историю» загружать старые видео и фотографии.
Как известно, прежде в социальной сети нельзя было размещать снимок, выполненный более суток назад. Это делалось для того, чтобы мотивировать авторов к выкладыванию в Сеть лишь актуальных и эксклюзивных снимков. При этом пользователи все-таки сохраняли старые фото, делая скриншоты или видоизменяя прежние метаданные. Обратив на это внимание, в Instagram надумали убрать ограничения, предоставив возможность размещать кадры, сделанные более 24 часов назад.
В настоящее время приложение для гаджетов и планшетов обновлено. Оно доступно для скачивания на любую платформу.
|
Фото знаменитостей украли у клиники пластической хирургии в Лондоне
Хакеры организации The Dark Overlord украли снимки знаменитостей, сделанные, в частности, в процессе операций по увеличению груди. Злоумышленники намерены разместить фотографии в интернете.
|
25 октября 2017, 02:14
|
Не больше часа: «ВКонтакте» и «Одноклассники» ограничили бесплатное прослушивание музыки
|
2 октября 2017, 02:15
|
Twitter планирует увеличить лимит знаков в сообщениях в два раза
Сервис микроблогов Twitter собирается увеличить лимит на число знаков в сообщениях в два раза — со 140 до 280 символов. На первых порах обновление протестируют небольшие группы пользователей, информируют специалисты компании.
|
27 сентября 2017, 10:17
|
«Как же вам не стыдно!»: АвтоВАЗ спровоцировал троллинг в соцсетях
Вчера, 29 августа, в официальной группе марки Lada соцсети "ВКонтакте" была опубликована фотография некоего странного интерьера, якобы похожего на доработанный салон внедорожника Lada 4x4.
Пост с лаконичной подписью Lada 4x4 вызвал настоящий флейм в комментариях, среди которых были …
|
30 августа 2017, 10:31
|
В Самаре неизвестные стерли разметку, чтобы штрафовать водителей
Самарские полицейские провели проверку по факту информации, опубликованной в социальной сети. Автор поста сообщил «о фактах неправомерного вынесения постановлений сотрудниками полиции за нарушения ПДД РФ, выявленные камерами фото- и видеофиксации в автоматическом режиме на конкретном участке улично-дорожной сети в Куйбышевском …
|
23 августа 2017, 01:17
|
Что случилось с Facebook и Instagram?
|
7 августа 2017, 05:33
|
Как могла бы выглядеть современная версия первого отечественного минивэна?
Независимый портал Колеса.ру опубликовал смоделированные фотографии автомобиля “Lada Надежда” от независимых дизайнеров.
Именно так мог бы выглядеть автомобиль по версии авторов, если бы его не сняли с производства в 2006 году. “Lada Надежда” вошла в историю российского автомобилестроения, став первым минивэном отечественного …
|
31 июля 2017, 11:19
|
Самарчанка нашла перчатку в купленном на Металлурге хлебе
Жительница Самары нашла перчатку в буханке белого хлеба. Девушка рассказала, что купила ее на Металлурге, в магазине на улице Енисейской. В Сети появились фотографии. Обращаться в магазин покупательница не стала, так как чек на покупку ей не выдали, сообщает …
|
9 марта 2017, 04:59
|
В Самаре открылась выставка Олега Давыдова "Cinemato"
Италия в Самаре на снимках Олега Давыдова. В областном художественном музее открылась его персональная выставка CinemAto. Информационный партнер - телерадиокомпания "ТЕРРА".
|
3 февраля 2017, 01:00
|
Instagram запускает тестовую версию новой функции добавления фотографий
В планах создателей Instagram запуск новой функции, благодаря которой пользователи социальной сети смогут размещать под одной записью сразу несколько фото. В настоящее время разработчики приступили к тестированию бета-версии программы.
|
2 февраля 2017, 03:55
|
Названы самые популярные девушки года по версии Instagram
Фотосервис Instagram составил свой рейтинг наиболее популярных и эффектных девушек 2016 года. В список попали те обладательницы аккаунтов в Instagram, которые имеют наибольшее количество фолловеров. На первом месте рейтинга Джиджи Хадид, за публикациями которой следят свыше 16 млн подписчиков. Хадид …
|
15 декабря 2016, 12:05
|
Twitter отменит лимит на длину сообщений с 19 сентября
19 сентября сервис микроблогов Twitter снимет ограничения по количеству символов в сообщении. Сеть больше не будет учитывать в 140 доступных знаках видеоролики, фотографии, GIF-файлы, опросы и ссылки на других пользователей. Это позволит блогерам создавать текстовые сообщения большего объема, чем раньше. …
|
13 сентября 2016, 04:28