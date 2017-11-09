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«Как же вам не стыдно!»: АвтоВАЗ спровоцировал троллинг в соцсетях

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В Самаре неизвестные стерли разметку, чтобы штрафовать водителей

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23 августа 2017, 01:17
Что случилось с Facebook и Instagram?

Что случилось с Facebook и Instagram?

Глобальный сбой произошел утром в понедельник в крупнейшей соцсети Facebook. На проблемы с доступом к ее страницам жаловались жители Эстонии, Норвегии, Финляндии, Швеции и России. Одни не могли залогиниться, другие - поставить лайки, многие видели лишь сообщение о технической ошибке. 

7 августа 2017, 05:33
Как могла бы выглядеть современная версия первого отечественного минивэна?

Как могла бы выглядеть современная версия первого отечественного минивэна?

Независимый портал Колеса.ру опубликовал смоделированные фотографии автомобиля “Lada Надежда” от независимых дизайнеров.

Именно так мог бы выглядеть автомобиль по версии авторов, если бы его не сняли с производства в 2006 году. “Lada Надежда” вошла в историю российского автомобилестроения, став первым минивэном отечественного 

31 июля 2017, 11:19
Самарчанка нашла перчатку в купленном на Металлурге хлебе

Самарчанка нашла перчатку в купленном на Металлурге хлебе

Жительница Самары нашла перчатку в буханке белого хлеба. Девушка рассказала, что  купила ее на Металлурге, в магазине на улице Енисейской. В Сети появились фотографии. Обращаться в магазин покупательница не стала, так как чек на покупку ей не выдали, сообщает 
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В Самаре открылась выставка Олега Давыдова

В Самаре открылась выставка Олега Давыдова "Cinemato"

Италия в Самаре на снимках Олега Давыдова. В областном художественном музее открылась его персональная выставка CinemAto. Информационный партнер -  телерадиокомпания "ТЕРРА".
Атмосфера стопкадров великих фильмов. На фоне пасторальных пейзажей и в интерьерах "дольче вита" - женщина. Актриса. Олег Давыдов не 

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Instagram запускает тестовую версию новой функции добавления фотографий

Instagram запускает тестовую версию новой функции добавления фотографий

В планах создателей Instagram запуск новой функции, благодаря которой пользователи социальной сети смогут размещать под одной записью сразу несколько фото. В настоящее время разработчики приступили к тестированию бета-версии программы.
Как стало известно,  пока новая функция работает некорректно. Таким образом, на 

2 февраля 2017, 03:55
Названы самые популярные девушки года по версии Instagram

Названы самые популярные девушки года по версии Instagram

Фотосервис Instagram составил свой рейтинг наиболее популярных и эффектных девушек 2016 года. В список попали те обладательницы аккаунтов в Instagram, которые имеют наибольшее количество фолловеров. На первом месте рейтинга Джиджи Хадид, за публикациями которой следят свыше 16 млн подписчиков. Хадид 

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Twitter отменит лимит на длину сообщений с 19 сентября

Twitter отменит лимит на длину сообщений с 19 сентября

19 сентября сервис микроблогов Twitter снимет ограничения по количеству символов в сообщении. Сеть больше не будет учитывать в 140 доступных знаках видеоролики, фотографии, GIF-файлы, опросы и ссылки на других пользователей. Это позволит блогерам создавать текстовые сообщения большего объема, чем раньше. 

13 сентября 2016, 04:28
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