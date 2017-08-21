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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 августа 2017г 
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Заласкали до смерти: Туристы в Испании за 15 минут замучили дельфина ради селфи

Детеныш дельфина погиб на испанском пляже после того, как туристы принялись делать с ним селфи. Об этом сегодня рассказали зарубежные СМИ со ссылкой на организацию Equinac, занимающуюся защитой морских животных.
Инцидент случился на днях на курорте в Андалусии. Небольшой дельфин, 

16 августа 2017, 05:11
В Португалии 200-летний дуб убил 13 человек

В Португалии 200-летний дуб убил 13 человек

На португальском острове Мадейра упавшее огромное дерево задавило насмерть 13 человек, десятки получили различные травмы. Об этом информируют мировые агентства.
Трагедия случилась возле христианского храма во время религиозного праздника Богоматери, на который пришло большое число людей. Древнее дерево рухнуло прямо 

16 августа 2017, 10:52
Семья из США обвинила United Airlines в смерти собаки

Семья из США обвинила United Airlines в смерти собаки

Семья Рассмусен из Техаса обвинила авиакомпанию United Airlines в гибели домашнего питомца из-за задержки вылета. Об этом рассказывает The Washington Post.
Семейство отправилось в путешествие с собакой Лулу породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель и еще одной собакой по кличке Джинджер. Четвероногие пассажиры были 

9 августа 2017, 03:35
Появилось фото новой двухметровой инсталляции в Самаре

Появилось фото новой двухметровой инсталляции в Самаре

В самарском аэропорту Курумоч установили новую двухметровую инсталляцию в виде футбольного мяча и бутсы. Они выполнены из материала, напоминающего газон на футбольном поле. Эта композиция посвящена грядущему ЧМ-2018, который пройдет в Самаре следующим летом.
 
Напомним, в этом году на 
8 августа 2017, 12:38
Самарский аэропорт попал в мировой топ-45

Самарский аэропорт попал в мировой топ-45

Курумоч попал в число 45 лучших аэропортов мира, самарскую воздушую гавань оценили на "четверку". Исследование представила консалтинговая компания Skytrax. В один ряд с Курумочем эксперты поставили аэропорты Хельсинки, Барселоны, Парижа, Лондона, Копенгагена, Цюриха и Сан-Франциско. Все они также получили по 

21 июля 2017, 04:05
Полицейский джокер: В Советском районе Самары закрыли незаконный покерный клуб

Полицейский джокер: В Советском районе Самары закрыли незаконный покерный клуб

В Советском районе Самары обнаружили и закрыли незаконный покерный клуб.
Полицейским об этом заведении сообщили «доброжелатели». Информацию проверили -она подтвердилась. Когда в игорный зал пришли правоохранители, там находилось около 2 десятков человек. Изъяты 2 стола для игры в покер, колоды 

19 июля 2017, 11:49
Пикантное место: Сотрудники аэропорта в Японии нашли в туалетах самолета золотые слитки

Пикантное место: Сотрудники аэропорта в Японии нашли в туалетах самолета золотые слитки

Золотые слитки общей массой в несколько десятков килограмм обнаружены в туалете самолета японской бюджетной авиакомпании Vanilla Air. Лайнер прибыл из Тайваня в аэропорт Кансай. Таможня уже признала найденное золото контрабандой.
Слитки находились в черном мешке и были спрятаны за стеной 

11 июля 2017, 10:14
Жадность фраера сгубила: тольяттинец пытался украсть автомагнитолу возле здания Росгвардии

Жадность фраера сгубила: тольяттинец пытался украсть автомагнитолу возле здания Росгвардии

В Тольятти сотрудники вневедомственной охраны задержали злоумышленника прямо на месте преступления. Мужчина проник в автомобиль ВАЗ-2114, который находился рядом со зданием Росгвардии на бульваре Курчатова.

Сотрудники ведомства услышали звон разбитого стекла и звук сработавшей сигнализации. Проследовав к источнику шума, 
9 июля 2017, 04:47
ЧП в воздухе: в Самаре экстренно сел самолет до Сочи

ЧП в воздухе: в Самаре экстренно сел самолет до Сочи

Ночью 22 июня в самарском аэропорту экстренно приземлился самолет, летевший из Тюмени в Сочи. С борта сняли пассажирку. По данным транспортной прокуратуры, 48-летней женщине стало плохо, передает 63.ru.

Пассажирку осмотрели в медпунке аэропорта. Затем с диагнозом «гипертонический криз» 
23 июня 2017, 10:49
Пьяный самарец угнал автомобиль, прокатился по городу и попал в ДТП

Пьяный самарец угнал автомобиль, прокатился по городу и попал в ДТП

В Самаре полицейские задержали 29-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в автоугоне.

По версии стражей порядка, подозреваемый проходил мимо дома на улице Енисейской и увидел свою знакомую. Девушка сидела в иномарке, слушала музыку. Молодой человек присоединился к ней.

Через некоторое время девушка решила 

4 июня 2017, 05:12
Страховщики назвали самый угоняемый автомобиль в России

Страховщики назвали самый угоняемый автомобиль в России

В первом квартале 2017-го наиболее угоняемым в России транспортным средством признан Hyundai Solaris. Об этом говорят результаты исследования, проведенного среди отечественных страховых компаний.
По словам экспертов, в данное время именно эта модель чаще других идет на автозапчасти. Вместе с тем, 

30 мая 2017, 03:48
Благодаря «Игре престолов» исландская крона стала лидером среди валют

Благодаря «Игре престолов» исландская крона стала лидером среди валют

Исландская крона продемонстрировала наивысший рост не только благодаря экономическим успехам государства, но и популярности сериала "Игра престолов". Об этом сообщили зарубежные СМИ.
В настоящее время идет последовательное укрепление кроны, несмотря на всевозможные ограничительные меры. На островном государстве сейчас наблюдается настоящий 

5 мая 2017, 11:15
Где чаще угоняют автомобили?

Где чаще угоняют автомобили?

Эксперты компании «АльфаСтрахование» представили рейтинг городов, где чаще всего угоняли транспортные средства в 2016 году. По итогам исследования, на первых местах списка расположились Смоленск, Санкт-Петербург, Курган и Кемерово. Российская столица делит со Ставрополем 5 и 6 строчки рейтинга.
Самой угоняемой 

21 апреля 2017, 12:17
Комментатор впал в истерику после второго гола Исландии в ворота Австрии

Комментатор впал в истерику после второго гола Исландии в ворота Австрии

Исландский комментатор впал в истерику прямо во время игры Чемпионата Европы по футболу 2016 года. Играли две сборные - Исландия и Австрия. Есть видео.

Ролик с игры, состоявшейся вчера, 22 июня, появился в Интернете. Исландский комментатор не сдерживал эмоции, когда сборная 

23 июня 2016, 02:11
Ученые: Американский вулкан Йеллоустоун взорвется в ближайшие годы

Ученые: Американский вулкан Йеллоустоун взорвется в ближайшие годы

Группа исследователей из Европейского научного фонда пришла к выводу, что в настоящее время Земля вошла в так называемый "сезон вулканов". В результате знаменитый американский вулкан Йеллоустоун может взорваться, вероятность подобного инцидента оценивается как 1 к 10, передает портал svopi.
 
7 января 2016, 10:19
Житель Исландии показал 6-летний чизбургер из McDonald’s

Житель Исландии показал 6-летний чизбургер из McDonald’s

В Исландии сеть быстрого питания McDonald’s закрылась в 2009 году из-за нерентабельности. Тогда местный житель Хертур Смарасон приобрел чизбургер и картофель фри, которые сохранил до сих пор. Продукты за это время практически не изменились.
Через три года после покупки быстрая 

26 января 2015, 06:36
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