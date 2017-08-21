В Исландии автоугонщик въехал в зал прибытия международного аэропорта Кеблавик. О необычном инциденте рассказали зарубежные СМИ.
20-летний водитель изначально был за рулем другого угнанного авто. Он остановился по требованию полицейских и вышел с поднятыми руками. Но облачить его в наручники у стражей порядка не получилось: молодой человек ударил правоохранителя и выскочил на проезжую часть. Там он остановил одну из проезжавших мимо машин и вытащил из-за руля владельца, перед этим разбив стекло.
Уже на новом автомобиле была предпринята вторая попытка скрыться. Уходя от преследования, угонщик протаранил стеклянную стену зала прибытия местного аэропорта. О пострадавших и состоянии самого злоумышленника пока сведений нет.
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