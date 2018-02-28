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«Бункер S» Эфир передачи от 6 марта 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 марта 2018г 
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21 февраля 2018, 04:27
Биткоин стремительно дешевеет

Биткоин стремительно дешевеет

Курс самой популярной криптовалюты, которая еще в конце 2017-го стоила  $20 тыс. долларов за 1 виртуальную монету, упал ниже 7 тыс долларов.  Только за один день подешевел  на 15%, и это, по мнению экспертов, не предел.

Курс падает в том числе 

6 февраля 2018, 12:44
Министерство финансов решило взять под свой контроль оборот криптовалюты в России

Министерство финансов решило взять под свой контроль оборот криптовалюты в России

Российское министерство финансов хочет легализовать виртуальные деньги, так называемую криптовалюту. Однако ведомство планирует разрешить лишь часть таких финансовых операций. Более того, чиновники разработали систему отслеживания майнеров - людей, которые создают эти деньги.

Министерство финансов решило взять под свой контроль оборот криптовалюты 

1 февраля 2018, 09:02
Минфин намерен обложить майнинг налогами

Минфин намерен обложить майнинг налогами

Минфин РФ внес в законопроект о криптовалютах положение, по которому майнинг приравнивается  к предпринимательской деятельности, а вследствие этого должен облагаться налогом. Об этом информируют российские агентства со ссылкой на заместителя главы ведомства Алексея Моисеева.
Эксперты напоминают: законопроект о регулировании криптовалют 

28 декабря 2017, 04:24
Британец выбросил жесткий диск с биткоинами на $75 миллионов

Британец выбросил жесткий диск с биткоинами на $75 миллионов

Англичанин Джеймс Хоуэллс по ошибке выбросил ноутбук, где хранилась криптовалюта на десятки миллионов долларов. По сведениям Guardian, цифровой кошелек с 7500 биткоинов оказался на городской помойке по той причине, что мужчина случайно пролил на ноутбук прохладительный напиток.
В пересчете по 

29 ноября 2017, 12:02
В Исландии запустили первый в мире сервис доставки с помощью дронов

В Исландии запустили первый в мире сервис доставки с помощью дронов

В Исландии запущена услуга по доставке товаров посредством дронов. Этот способ транспортировки продуктов питания и различных вещей используется впервые в мире.
В настоящее время единственный населенный пункт на нашей планете, куда товары поступают при помощи беспилотников – это столица Исландии 

24 августа 2017, 02:37
Конкурент биткоина: Российский Burger King выпустил собственную криптовалюту

Конкурент биткоина: Российский Burger King выпустил собственную криптовалюту

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King в России выпустила свою криптовалюту на блокчейн-платформе Waves. Ей дали наименование вопперкоин, отмечается в сообщении отечественных СМИ.
Это название было дано в честь наиболее популярного бургера сети. Количество — 1 миллиард вопперкоинов. Дополнительная эмиссия 

22 августа 2017, 03:33
В Исландии автомобиль въехал в зал прибытия международного аэропорта

В Исландии автомобиль въехал в зал прибытия международного аэропорта

20-летний водитель изначально был за рулем другого угнанного авто. Он остановился по требованию полицейских и вышел с поднятыми руками, но надеть на него наручники у стражей порядка не получилось.
21 августа 2017, 09:21
СМИ узнали о выставленном на продажу за биткоины особняке в Подмосковье

СМИ узнали о выставленном на продажу за биткоины особняке в Подмосковье

В Подмосковье владелец намерен реализовать дорогой особняк за биткоины. Такое объявление «Коммерсантъ» обнаружил в базах предложений по продаже элитной недвижимости.
Речь идет о доме площадью 930 кв. м в поселке Николино. Ответивший по телефону представитель риэлторской компании отметил, что заявленная 

17 августа 2017, 12:21
Кому биткоинов?

Кому биткоинов?

Виртуальная финансовая реальность совсем скоро может стать неотъемлемой частью экономики России. В Госдуме активно занимаются оценками рисков оборота криптовалюты. Эксперты прогнозируют, что уже до конца этого года в гражданском законодательстве могут появиться абсолютно новые понятия. Пока же оборот на этом 

31 июля 2017, 01:30
Благодаря «Игре престолов» исландская крона стала лидером среди валют

Благодаря «Игре престолов» исландская крона стала лидером среди валют

Исландская крона продемонстрировала наивысший рост не только благодаря экономическим успехам государства, но и популярности сериала "Игра престолов". Об этом сообщили зарубежные СМИ.
В настоящее время идет последовательное укрепление кроны, несмотря на всевозможные ограничительные меры. На островном государстве сейчас наблюдается настоящий 

5 мая 2017, 11:15
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