|
Житель Омска решил доехать до Исландии на собственноручно собранном велосипеде
Путешественник из Омска решил доехать до Исландии весьма необычным способом. 28-летний Сергей Лебединский будет добираться до острова на велосипеде, который соберет собственными руками. В путь мужчина отправится 1 июня. Его маршрут пройдет через Петропавловск, Челябинск, Набережные Челны, Казань, Нижний Новгород, …
|
21 февраля 2018, 04:27
|
Биткоин стремительно дешевеет
|
6 февраля 2018, 12:44
|
Министерство финансов решило взять под свой контроль оборот криптовалюты в России
Российское министерство финансов хочет легализовать виртуальные деньги, так называемую криптовалюту. Однако ведомство планирует разрешить лишь часть таких финансовых операций. Более того, чиновники разработали систему отслеживания майнеров - людей, которые создают эти деньги.
Министерство финансов решило взять под свой контроль оборот криптовалюты …
|
1 февраля 2018, 09:02
|
Минфин намерен обложить майнинг налогами
Минфин РФ внес в законопроект о криптовалютах положение, по которому майнинг приравнивается к предпринимательской деятельности, а вследствие этого должен облагаться налогом. Об этом информируют российские агентства со ссылкой на заместителя главы ведомства Алексея Моисеева.
|
28 декабря 2017, 04:24
|
Британец выбросил жесткий диск с биткоинами на $75 миллионов
|
29 ноября 2017, 12:02
|
В Исландии запустили первый в мире сервис доставки с помощью дронов
|
24 августа 2017, 02:37
|
Конкурент биткоина: Российский Burger King выпустил собственную криптовалюту
Сеть ресторанов быстрого питания Burger King в России выпустила свою криптовалюту на блокчейн-платформе Waves. Ей дали наименование вопперкоин, отмечается в сообщении отечественных СМИ.
|
22 августа 2017, 03:33
|
В Исландии автомобиль въехал в зал прибытия международного аэропорта
|
21 августа 2017, 09:21
|
СМИ узнали о выставленном на продажу за биткоины особняке в Подмосковье
В Подмосковье владелец намерен реализовать дорогой особняк за биткоины. Такое объявление «Коммерсантъ» обнаружил в базах предложений по продаже элитной недвижимости.
|
17 августа 2017, 12:21
|
Кому биткоинов?
Виртуальная финансовая реальность совсем скоро может стать неотъемлемой частью экономики России. В Госдуме активно занимаются оценками рисков оборота криптовалюты. Эксперты прогнозируют, что уже до конца этого года в гражданском законодательстве могут появиться абсолютно новые понятия. Пока же оборот на этом …
|
31 июля 2017, 01:30
|
Благодаря «Игре престолов» исландская крона стала лидером среди валют
Исландская крона продемонстрировала наивысший рост не только благодаря экономическим успехам государства, но и популярности сериала "Игра престолов". Об этом сообщили зарубежные СМИ.
|
5 мая 2017, 11:15