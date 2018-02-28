Биткоин стремительно дешевеет Курс самой популярной криптовалюты, которая еще в конце 2017-го стоила $20 тыс. долларов за 1 виртуальную монету, упал ниже 7 тыс долларов. Только за один день подешевел на 15%, и это, по мнению экспертов, не предел. Курс падает в том числе …